Скончалась судья Самарского облсуда в почетной отставке Вера Яковлева

В среду, 26 ноября, 73 году ушла из жизни Вера Яковлева, судья Самарского областного суда в почетной отставке.

Вера Яковлева имела общий юридический стаж более 41 года, 23 из которых она проработала в должности судьи Самарского областного суда, посвятив свою жизнь защите прав и свобод человека, во имя торжества закона и справедливости. Вера Васильевна имеет Первый квалификационный класс и звание "Почетный работник судебной системы".

Прощание с Верой Яковлевой состоится 28 ноября, с 9:00 до 10:00, по адресу: Самара, ул. Дзержинского, 27.