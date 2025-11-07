В Самаре Совет по спорту при президенте РФ обсудил развитие детско-юношеского спорта

В четверг, 6 ноября, в Самаре на площадке XIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, посвященного теме дальнейшего развития детско-юношеского спорта.

Анализ ситуации и разработка предложений для обсуждения на Совете велись заранее, рабочую группу по подготовке доклада возглавлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Речь пойдет о дальнейшей работе по укреплению здоровья подрастающих поколений, о том, какие меры нужно дополнительно принять, чтобы каждый ребенок мог заниматься спортом, учился ценить физическую культуру, сознавал необходимость активного, здорового образа жизни как основы своего успешного будущего. В этом во многом - залог достижения поставленных нами долгосрочных целей развития России", - обозначил глава государства круг вопросов.

Владимир Путин отметил, что доля детей, систематически занимающихся спортом, составляет, согласно отчетам, более 90%, но эти цифры не отражают результата (как влияют занятия на здоровье, учебу, физическое и общее развитие ребенка).

Для более точного определения такого результата предложено синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Президент поручил правительству России обеспечить решение этой задачи.

Глава государства обозначил важность поддержания авторитета учителей физкультуры в школах и создания максимума возможностей для их содержательной работы, чтобы дети стремились на урок и занимались с удовольствием. То же касается и внеурочной работы спортивных клубов.

Владимир Путин поручил сформировать Стратегию развития спортивной медицины до 2030 года, поскольку здоровье как основной ориентир развития спорта и продвижения ценностей физической культуры среди молодежи обязывает к качественному медицинскому сопровождению занятий: "Задачи врачебно-физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и, конечно, регионы".

Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах государственных информационных систем.

Президент обратил внимание на организации, в видах деятельности которых прописано "оказание физкультурно-оздоровительных услуг": "Прошу правительство дать предложения, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям".

На Совете обсуждались вопросы доступности занятий спортом и физкультурой. "Повторю, что приоритеты здесь - это адресная поддержка детей, особенно с ограничениями по здоровью, находящихся в трудной жизненной ситуации. Помощь многодетным семьям. Словом, максимальная доступность для всех детей и занятий спортом, и участия в соревнованиях", - подчеркнул Владимир Путин.

Для поощрения представителей отечественного бизнеса, которые участвуют в организации спортивных детских праздников и состязаний предложено учредить специальную номинацию в рамках Национальной спортивной премии.

Президент также считает, что в каждом субъекте Федерации должны быть школьные спортивные лиги - по наиболее популярным, массовым видам спорта.

Следующее заседание Совета по спорту Владимир Путин предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в России.

Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев представил профильный доклад, работа по подготовке которого велась с участием экспертов в сфере спорта, специалистов смежных сфер. Рабочую группу по подготовке доклада возглавлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Дмитрий Миляев выразил благодарность рабочей группе, министерству просвещения и министерству спорта, администрации президента, государственным органам и общероссийским спортивным федерациям, которые участвовали в этой работе, а также отметил участие "Народного фронта".

По словам Дмитрия Миляева, в системе детско-юношеского спорта пока сохраняются вопросы, требующие решения, в том числе и необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правового регулирования. "В первую очередь необходимо повысить качество и обеспечить прозрачность деятельности физкультурно-спортивных организаций в отношении детей. Значительное количество частных организаций по-прежнему остаются за пределами нашего видения, не всегда имеют в штате квалифицированных специалистов, - отметил он. - Полагаем целесообразным деятельность, связанную с физической подготовкой и физическим развитием детей, отнести к образовательной деятельности и использовать сложившиеся механизмы ее лицензирования и последующего контроля, а затем принять на местах меры по недопущению осуществления такой деятельности организациями, которые не будут иметь такой лицензии".

Также по его мнению, целесообразно предоставить право получения такой лицензии индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без привлечения работников, рассмотреть возможность их стимулирования и поддержки. Министерство спорта РФ предложено наделить полномочиями по ведению общего реестра таких организаций в единой информационной системе.

Также предложено законодательно закрепить обобщенное понятие, включающее в себя специалистов в области физкультуры и спорта, с выделением понятия "специалист тренерского состава", нормативно урегулировать вопросы разработки и утверждения правил видов спорта, включенных в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. "Речь идет о тех видах спорта, которые развиваются сегодня в менее чем половине субъектов нашей страны. Необходимо предусмотреть тем не менее возможность признания дисциплиной этих видов, присвоения по ним спортивных званий и разрядов, чтобы дети имели возможность себя самореализовать в этих видах спорта", - пояснил Дмитрий Миляев.

Как высокоприоритетное обозначено реформирование системы оплаты труда тренеров и иных специалистов - в целях решения задач кадрового обеспечения детско-юношеского спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что для формирования единого физкультурно-спортивного образовательного пространства утверждена Концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года, реализован ее первый этап. Второй этап посвящен повышению доступности спорта для каждого ребенка.

"Также по вашему поручению разработан комплекс системных мер по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта, включая обновление нормативной базы, стандартов подготовки спортивного резерва, совершенствование профессиональных требований к тренерскому составу, создание единой системы мониторинга и распространение лучших региональных практик, они у нас есть", - доложил Михаил Дегтярев президенту.

Министр обозначил важность усилить работу с регионами в части обеспечения полного финансирования спортивных организаций, которые реализуют программу спортивной подготовки. "Минспорт ввел запрет на взимание заявочных взносов со спортсменов до 18 лет. Мы проводим мониторинг вместе с федерациями по видам и регионами по всем соревнованиям, - добавил руководитель ведомства. - Аналогичные меры в регионах реализуют местные органы власти. Утверждены также методические рекомендации по развитию 24 видов спорта с невысокой стоимостью инвентаря, которые приведут к массовому притоку ребят в секции, их обеспечению".

Для развития школьного спорта предложено совместно Минспорту и Минпросвещения создать единого оператора школьных лиг. "Он централизует всю организацию проведения соревнований во всех школах России. Мы такую договоренность имеем, просим нас здесь поддержать", - отметил министр спорта.

Также Михаил Дегтярев сообщил, что в соответствии с поручением президента создан Российский спортивный фонд, который формируется за счет целевых отчислений от букмекерской деятельности. Его ключевая задача - системная поддержка и развитие детско-юношеского спорта. "Фонд начал уже работу. Первые выплаты получили федерации водных видов спорта, гимнастики, тенниса, дзюдо. И детско-юношеский, массовый и адаптивный спорт как приоритетные направления деятельности фонда будут получать финансирование не менее 60 процентов, по прогнозам, от всего объема средств", - отметил он.

В ходе заседания также выступили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, почетный президент Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин, руководители нескольких спортивных федераций и другие участники.

Были затронуты вопросы учета и контроля тренерской деятельности, прозвучало предложение о создании федерального реестра тренеров. "Клубов много, родители должны быть уверены, что с их детьми занимаются квалифицированные люди", - отметил Владимир Путин.

Еще один важный вопрос - закрепление статуса первого тренера для возможности его дальнейшего поощрения, материального и нематериального, в случае, если подопечный достигает высоких результатов.

Также обсуждались статус тренерского состава новых регионов, расширение доступности спортивной инфраструктуры, возможность включить управление беспилотниками в комплекс ГТО и другие вопросы.

Подводя итог, Владимир Путин отметил, что в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта не было ни одной темы, которая не требовала бы дополнительного внимания.

Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.