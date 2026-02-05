16+
Минприроды Самарской области: 600 кубометров лесоматериалов и 15 тонн гумпомощи доставили в зону СВО в 2025 году

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области и его подведомственные учреждения в течение 2025 года продолжили системную работу по всесторонней поддержке подразделений министерства обороны Российской Федерации, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Особое внимание уделяется адресной помощи как военнослужащим, так и коллегам из числа сотрудников ведомства, находящимся в составе подразделений на территориях ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Значительный объем поддержки в 2025 году был реализован благодаря тесному взаимодействию с коммерческими организациями, активистами, школьными лесничествами, которые помогали в плетении маскировочных сеток, сборе продуктов и средств гигиены. Ежеквартально формировались и лично доставлялись адресные грузы, включавшие спецоборудование, бытовые принадлежности, запчасти для автомобилей, мотоциклы и личные посылки от семей — всего за год осуществлено 4 таких выезда силами министерства общим весом порядка 15 тонн. Параллельно осуществлялась отправка строительных пиломатериалов: общий объем поставленных в 2025 году доски и бруса, заготовленных арендаторами лесных участков, составил 600 кубометров.

"Министерство, общественники, бизнес, волонтеры и школьные лесничества объединены общей целью — помощь армии и семьям наших военных. Вместе мы работаем ради мира и общего будущего", — отметил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Помощь также оказывалась и гражданским структурам новых регионов, в частности, министерству природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики.

"Мы передали фотоловушки, геодезический планшет, а также 10 ранцевых огнетушителей для лесного хозяйства ДНР. Этой весной планируем отправку порядка 300 тысяч сеянцев сосны, выращенных в лесных питомниках Самарской области, для проведения восстановительных лесохозяйственных работ в лесничествах ДНР", — добавил Ефимов.

Работа по сбору и доставке гуманитарной помощи будет продолжаться в 2026 году.

