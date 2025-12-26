Суд вернул леса Самары в федеральную собственность

В пятницу, 26 декабря, Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил кассационные жалобы заместителя Генерального прокурора РФ и Федерального агентства лесного хозяйства по делу о городских лесах Самары. Как сообщили Волга Ньюс в окружном арбитраже, суд пришел к выводу о противоправном изъятии лесного фонда из федеральной собственности.

Напомним, речь идет о деле, которое начинали рассматривать еще в 2008 году. Тогда департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества. Территории площадью 8118 гектаров должны были стать федеральной собственностью.

Однако министерство имущественных отношений региона оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но в марте 2009 г. 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.

В 2024 г. оспорить вывод лесных территорий в Самаре решила Генеральная прокуратура. Ведомство ходатайствовало о восстановлении сроков на подачу жалобы на решение от марта 2009 года. Чего смогло добиться в ноябре 2025 г., когда Верховный Суд РФ постановил восстановить сроки. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

В иске Генпрокуратуры, копии некоторых страниц которого публиковал Александр Хинштейн (в то время депутат Госдумы), указывалось, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым, который обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова были переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Ассоциация развития земельно-имущественных отношений делилась данными о том, что из лесных массивов Самары незаконно выведено более 4 тыс. участков, а ущерб от этого составляет около 50 млрд рублей.

При этом замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков пояснял Волга Ньюс, что на большей части спорной территории лесные массивы сохранены. "При этом на части незаконно (без согласования с Рослесхозом) включенной в границы Самары территории из состава земель лесного фонда расположены объекты недвижимости, не связанные напрямую с ведением лесного хозяйства. Законность возведения таких объектов, вероятно, придется оценивать в судебном порядке с изучением всех обстоятельств", - отмечал Спиренков.

Параллельно прокуратура добилась начала пересмотра решения Ленинского райсуда 2010 г., которым был признан законным генеральный план Самары, утвержденный городской думой в марте 2008 года. В генплане были отображены границы городского округа Самара, в состав которых без согласования с Рослесхозом включили земли лесного фонда общей площадью более 7,5 тыс. га. В этом деле сейчас разбирается Самарский областной суд.

Если решение Арбитражного суда Поволжского округа не будет оспорено или устоит в вышестоящих инстанциях, то под снос могут отправиться многочисленные коттеджи и другие объекты, появившиеся на территории, занимаемой лесами.