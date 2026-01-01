С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 6 января по 15 января регоператор АО "Экология" организует сбор новогодних деревьев в Самаре. Деревья должны быть свободны от игрушек, дождика, мишуры и скотча.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области