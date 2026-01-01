С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

16+
САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 6 января по 15 января регоператор АО "Экология" организует сбор новогодних деревьев в Самаре. Деревья должны быть свободны от игрушек, дождика, мишуры и скотча.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадей и других животных.

Чтобы елки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь, их нужно сдать в зеленые бункеры: 

Октябрьский район:
пр. Ленина, 26 / ул. Полевая
ул. Маломосковская / ул. Революционная
ул. Авроры / ул. Дыбенко

Советский район:
ул. 22 партсъезда, 38
ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
ул.Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная
ул.Аэродромная, 72

Промышленный район:
ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
ул. Кирова, 304
ул. Стара Загора, 137
ул. Ново-Вокзальная, 217

Красноглинский район:
пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8)
ул. Сергея Лазо, 21 (ДК "Чайка")
п. Мехзавод квартал 4, 4

Куйбышевский район:
ул. Белорусская, 131

Самарский район:
ул. А.Толстого, 17 (Хлебная пл.)

Железнодорожный район:
ул. Чернореченская / ул. Владимирская

Ленинский район:
ул. Маяковского, 97
ул. Дачная, 28
ул. Арцыбушевская, 105

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

