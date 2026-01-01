С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

С 6 января по 15 января регоператор АО "Экология" организует сбор новогодних деревьев в Самаре. Деревья должны быть свободны от игрушек, дождика, мишуры и скотча.
Собранные ели будут переработаны в щепу, которую регоператор передаст для нужд лошадей и других животных.
Чтобы елки не захламляли контейнерные площадки и получили вторую жизнь, их нужно сдать в зеленые бункеры:
Октябрьский район:
пр. Ленина, 26 / ул. Полевая
ул. Маломосковская / ул. Революционная
ул. Авроры / ул. Дыбенко
Советский район:
ул. 22 партсъезда, 38
ул. Дыбенко/ ул. Ивана Булкина
ул.Ново-Вокзальная / ул. Физкультурная
ул.Аэродромная, 72
Промышленный район:
ул. Вольская / ул. Ново-Вокзальная
ул. Кирова, 304
ул. Стара Загора, 137
ул. Ново-Вокзальная, 217
Красноглинский район:
пос. Береза, квартал 4 (напротив д. 8)
ул. Сергея Лазо, 21 (ДК "Чайка")
п. Мехзавод квартал 4, 4
Куйбышевский район:
ул. Белорусская, 131
Самарский район:
ул. А.Толстого, 17 (Хлебная пл.)
Железнодорожный район:
ул. Чернореченская / ул. Владимирская
Ленинский район:
ул. Маяковского, 97
ул. Дачная, 28
ул. Арцыбушевская, 105
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!