16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито отметили места, где самарцы могут сдать ёлки на переработку В 2026 году в Самарской области проведут работы по семи объектам для экологической реабилитации акваторий и защиты от подтоплений В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино" Жители вновь проиграли суд против комплексной застройки Сухой Самарки С 6 января в Самаре елки можно сдать на переработку

Экология Общество

В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 212
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 января, на полигоне "Водино" образовалась очередь из 50 мусоровозов, ожидающих разгрузки. В региональном министерстве природы рассказали о причинах проблемы.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

В результате выезда на место специалисты регионального минприроды установили, что полигон в одностороннем порядке принял решение о разделении потока ТКО на две очереди: с цифровым пропуском и вводом вручную. При этом цифровым пропуском обеспечены только выборочные перевозчики.

"Введение новой системы не было согласовано с регоператором и министерством. Подобные действия со стороны дирекции полигона привели к простою техники, хотя цель была оптимизировать процесс. В связи с перераспределением потоков и возросшей нагрузкой решением вопроса может быть увеличение времени работы полигона", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что остальные объекты работают в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1