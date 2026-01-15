В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино"

В среду, 14 января, на полигоне "Водино" образовалась очередь из 50 мусоровозов, ожидающих разгрузки. В региональном министерстве природы рассказали о причинах проблемы.
В результате выезда на место специалисты регионального минприроды установили, что полигон в одностороннем порядке принял решение о разделении потока ТКО на две очереди: с цифровым пропуском и вводом вручную. При этом цифровым пропуском обеспечены только выборочные перевозчики.
"Введение новой системы не было согласовано с регоператором и министерством. Подобные действия со стороны дирекции полигона привели к простою техники, хотя цель была оптимизировать процесс. В связи с перераспределением потоков и возросшей нагрузкой решением вопроса может быть увеличение времени работы полигона", - отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что остальные объекты работают в штатном режиме.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!