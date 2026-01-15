В минприроды Самарской области прокомментировали ситуацию с очередями на полигоне "Водино"

В среду, 14 января, на полигоне "Водино" образовалась очередь из 50 мусоровозов, ожидающих разгрузки. В региональном министерстве природы рассказали о причинах проблемы.

В результате выезда на место специалисты регионального минприроды установили, что полигон в одностороннем порядке принял решение о разделении потока ТКО на две очереди: с цифровым пропуском и вводом вручную. При этом цифровым пропуском обеспечены только выборочные перевозчики.

"Введение новой системы не было согласовано с регоператором и министерством. Подобные действия со стороны дирекции полигона привели к простою техники, хотя цель была оптимизировать процесс. В связи с перераспределением потоков и возросшей нагрузкой решением вопроса может быть увеличение времени работы полигона", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что остальные объекты работают в штатном режиме.