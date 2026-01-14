16+
Экология Общество

Жители вновь проиграли суд против комплексной застройки Сухой Самарки

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Областной суд оставил в силе решение первой инстанции по делу о комплексном развитии территории (КРТ) в поселке Сухая Самарка. Жалоба жителей оставлена без удовлетворения.

Фото: предоставлено жителями поселка Сухая Самарка

Напомним, под КРТ подпал участок площадью 12,13 га в границах улиц Белорусской и Флотской. Инвестором стало ООО "СЗ Фарн-Строй". Компания заключила с мэрией соглашение, согласно которому должна расселить и снести аварийные и ветхие дома, а на их месте возвести новые жилые высотки.

ООО "СЗ Фарн-Строй" владеют члены семьи Хугаевых, компании которых ведут застройку микрорайона Волгарь в Куйбышевском районе. 

Однако жители микрорайона выступили против КРТ. Причиной стало то, что в границы застройки попала зеленая зона. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько судебных процессов в 2025 году. В Самарском областном суде они оспаривали ряд нормативно-правовых актов, в том числе генплан Самары, изменения в Правила застройки и землепользования, постановление о КРТ. Аналогичные требования рассматривал Ленинский районный суд. Обе инстанции не поддержали горожан.

В Куйбышевском районном суде жители настаивали на запрете местной администрации, организациям любой правовой формы выдавать разрешения, порубочные билеты и вырубать деревья, кустарники, менять природный ландшафт в границах улиц Белорусской и Флотской. Но и там они проиграли.

Также в Ленинском районном суде инициативная группа горожан пыталась доказать незаконность решения городской администрации, которая отказала им в рассмотрении вопроса о смене зонирования территории, выделенной под КРТ. Жители предлагали перевести участок площадью 5,05 га в зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и зарезервировать его под строительство объектов социального назначения без возведения многоквартирных домов любой этажности, а участок площадью 7,08 га - в зону Р-3 (зона природных ландшафтов).

Свою позицию истцы обосновали доводом, что принятые властями решения создают условия для сверхплотной застройки высотными жилыми домами, влекущей вырубку зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки. Однако суд встал на сторону властей и застройщика, указав на то, что горожанам отказали, так как их предложение не соответствовало генплану города.

Жители предприняли еще одну попытку. Они оспорили это решение в областном суде. Но 13 января и апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы. Решение райсуда оставили в силе.

Между тем само КРТ участка забуксовало. Градостроительный совет отклонил мастер-план, представленный застройщиком. Как пояснили Волга Ньюс представители министерства градостроительной политики Самарской области, у экспертов возникли замечания к мастер-плану. По их мнению, реализация данного КРТ требует более объемного взгляда на ситуацию и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Куйбышевском районе. Поэтому мастер-план отправили на доработку.

