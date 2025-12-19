16+
Девелопмент Строительство и недвижимость

Градсовет отклонил план застройки Сухой Самарки

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мастер-план комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Белорусской и Флотской в Куйбышевском районе Самары отправили на доработку. Решение принял региональный градостроительный совет.

Фото: предоставлено жителями поселка Сухая Самарка

Как пояснили Волга Ньюс представители министерства градостроительной политики Самарской области, у экспертов возникли замечания к мастер-плану. По их мнению, реализация данного КРТ требует более объемного взгляда на ситуацию и модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Куйбышевском районе.

Застройщиком площадки является ООО "СЗ Фарн-Строй". По договору с мэрией Самары компания получила под комплексное развитие территорию площадью 12,13 га. Ей предстоит расселить и снести аварийные и ветхие дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки.

Еще на первых этапах работы "СЗ Фарн-Строй" столкнулся с негативной реакцией местных жителей. Вызвало ее то, что в границы КРТ попала зеленая зона. Самарцы даже подали в суд на мэрию, чтобы не допустить вырубку деревьев, но проиграли. Причиной стало то, что данная зеленая зона официально лесом не является.

В этом контексте новыми красками играет заявление ученых, разрабатывающих для Самары единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, о дефиците деревьев. По их словам, в городе только по 3,5 кв. метра зеленых насаждений приходится на человека при нормативе в 16.

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

