CARCADE приняла участие в Приморском строительном Форуме-Выставке

Мероприятие, направленное на демонстрацию современных архитектурных решений, внедрение инноваций и развитие коммуникации между бизнесом и властью, проходило с 7 по 8 ноября в кампусе ДВФУ во Владивостоке.

В рамках форума-выставки ведущие представители строительной отрасли, в том числе девелоперы, архитектурные бюро, поставщики и органы власти, обсудили актуальные вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в стройиндустрию, современных трендов в архитектуре и строительстве, а также обеспечения высокого качества возводимых объектов. Форум стал платформой для B2B переговоров с зарубежными партнёрами, где участники смогли наладить контакты, что особенно важно в условиях быстро растущей конкуренции на рынке. Участие приняли 170 компаний из различных регионов России, включая Приморье, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Читу и Южно-Сахалинск. Также на мероприятии присутствовали представители из Китайской Народной Республики. Параллельно с форумом прошла выставка, на которой были продемонстрированы новейшие строительные технологии, инновационные материалы и оборудование.

Компания CARCADE была представлена на мероприятии в статусе партнёра стратегической сессии форума. Менеджеры компании консультировали участников по особенностям применения лизинга как инструмента финансирования, который может быть использован различными организациями в строительной сфере. Лизинг предоставляет компаниям возможность обновлять свои автопарки без значительных первоначальных затрат, что особенно актуально для малого и среднего бизнеса. В рамках сессии эксперты рассмотрели вопросы ценообразования, меры поддержки отрасли и проблемы обеспечения квалифицированными кадрами. Ведущий менеджер по лизингу ООО "Каркаде" во Владивостоке Ольга Дицуленко выступила в качестве эксперта с докладом о преимуществах использования лизинга для финансирования строительной и специальной техники.

"За девять месяцев текущего года в Приморском крае в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика сделок в сегменте "Строительство" в портфеле нашей компании: прирост составил 5%. Основными драйверами роста стала техника китайского производства. Так, лидирующие позиции в Приморском крае занимают бренды LGCE, PROKEEPER и SUNWARD. Прирост обусловлен тем, что лизинг на сегодняшний день является одним из наиболее оптимальных инструментов для развития строительного бизнеса за счёт действующих программ субсидирования и спецпредложений, разработанных совместно с импортёрами. Это позволяет клиентам значительно снизить стоимость приобретаемой техники", — рассказала Ольга Дицуленко.

На форуме участники не только смогли обменяться опытом, но и обсудить перспективы дальнейшего развития строительной отрасли. Подобные события становятся всё более актуальными, так как они способствуют развитию бизнеса в регионах и повышению безопасности современных объектов.