ВСК выплатила агентам бонусы за финансовый результат

Страховой Дом ВСК распределил бонусы среди страховых агентов в рамках программы мотивации "Бонус за финансовый результат" по итогам II квартала 2026 года. Бонусы на общую сумму 48 млн рублей получили около 1,5 тыс. страховых агентов компании.

Страховой Дом ВСК в 2026 году обновил программу мотивации "Бонус за финансовый результат": вознаграждение агентов теперь рассчитывается ежеквартально. Условия для участников были пересмотрены и упрощены — для получения бонуса достаточно быть продуктивным и иметь положительный темп роста.

По итогам II квартала 2026 года бонусы на общую сумму 48 млн рублей получили около 1,5 тыс. страховых агентов компании.

Для сравнения, по итогам 2025 года общий объем выплат по программе составил 97 млн рублей, средний размер вознаграждения — 108 тыс. рублей. Максимальную выплату — свыше 1 млн рублей — получил агент из Кемерово. В 2025 году бонус рассчитывался по итогам года с учетом выполнения нормативов по сборам, марже, маржинальности, темпу роста и уровню пролонгации.

Благодаря программе агенты получают вознаграждение за финансовый результат и стабильную продуктивность. В ВСК действуют разные инструменты вознаграждения — агенты получают не только базовое агентское вознаграждение за заключение договора страхования, но и дополнительное вознаграждение по нескольким бонусным программам, например, за достижение объемных показателей, достигнутых в отчетном периоде. Кроме того, для агентов с крупными портфелями доступна возможность персональных условий бонуса за финансовый результат.