В день своего 185-летия Сбер представил новую Стратегию 2029

Сбер определил ключевые приоритеты на следующий стратегический цикл, сохранил ориентир по дивидендам в размере 50% чистой прибыли, достаточности капитала на уровне 13,3% и поставил цель обеспечивать рентабельность капитала на уровне 21% ежегодно.

Новая стратегия — это следующий шаг на пути к человекоцентричности. За прошедшие три года технологии ИИ научились рассуждениям, а также стали способны выполнять все более и более сложные действия за пользователя. Мы видим, как ИИ встраивается в существующие процессы. Основной эффект возникает позже — через трансформацию бизнес-моделей, появление новых продуктов и перестройку рыночных взаимоотношений. Так формируется новый уклад — агентная экономика, где значительная часть рыночных взаимодействий реализуется ИИ-агентами. В экономике возникает необходимость обеспечивать доверие не только между людьми, но и между людьми и ИИ-агентами, а также между самими агентами.

Стратегическая цель Сбера к 2029 году — стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, увидеть альтернативы, принять осознанное решение и раскрыть свой потенциал — в работе и собственном деле, в семье, творчестве, учёбе и отношениях с другими людьми.

В ходе Дня инвестора, приуроченного к 185-летию банка, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о том, как стремительное развитие искусственного интеллекта меняет экономику и роль человека в ней.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Стратегическая цель Сбера к 2029 году — стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал — в работе и собственном деле, в семье, творчестве, учёбе и отношениях с другими людьми".

Финансовая модель Стратегии 2027-2029 предусматривает сочетание высокой рентабельности капитала с масштабными инвестициями в технологическое развитие.

Сбер ставит цель ежегодно обеспечивать рентабельность капитала (ROE) на уровне не ниже 21% на протяжении следующего стратегического периода. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 сохранён на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований к банковскому сектору. Банк также сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли по МСФО на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть прибыли будет инвестироваться в обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели Сбера и реализацию стратегических инициатив.

Финансовая модель новой Стратегии учитывает сценарий сдержанного экономического роста. По прогнозам Сбера, среднегодовой рост ВВП в 2027–2029 годах составит около 1,5%, а инфляция стабилизируется вблизи целевых значений Банка России в 2028–2029 годах. По оценке Сбера, такие условия создадут предпосылки для снижения ключевой ставки ниже 10% в 2028 году.

Одним из важнейших направлений Стратегии 2027-2029 станет расширение возможностей коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Наряду с сокращением расходов банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода. Основные возможности Сбер видит в дальнейшей персонализации традиционных финансовых продуктов, а также в разработке корпоративных решений на базе генеративного ИИ для своих партнёров.

Развитие технологий потребует существенных инвестиций в инфраструктуру и обеспечение надёжности систем. При этом применение генеративного ИИ будет способствовать повышению внутренней эффективности банка и сдерживанию роста традиционных статей расходов. Это позволит Сберу удерживать отношение операционных расходов к доходам (CIR) в диапазоне 32–35% на горизонте следующих трех лет.

На фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики Сбер ожидает умеренного снижения чистой процентной маржи, которая при этом останется выше 5,5% к концу 2029 года. Рост чистых комиссионных доходов на горизонте Стратегии, по прогнозам банка, не превысит темпов инфляции. Стоимость кредитного риска постепенно нормализуется до уровня около 1%.

На ключевых рынках кредитования и привлечения средств Сбер планирует расти сопоставимыми с банковским сектором темпами. Дополнительный положительный вклад в финансовые результаты ожидается от других направлений деятельности, включая нефинансовый бизнес.

К новому стратегическому циклу Сбер подходит, выполнив все финансовые цели предыдущего трёхлетнего периода. Несмотря на высокую ключевую ставку, ужесточение регулирования и другие внешние вызовы, банк обеспечил высокую рентабельность капитала на уровне выше 22%, сохранил необходимый запас капитала и выплатил рекордные дивиденды акционерам. За эти три года совокупный объём дивидендных выплат превысил 2,4 трлн рублей — столько же, сколько банк выплатил за предыдущие 20 лет.

Ознакомиться с новой Стратегией 2029 можно по ссылке.