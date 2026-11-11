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ВТБ: 23% жителей ПФО откладывает крупные покупки до Черной пятницы

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам опроса ВТБ, 55% жителей округа планируют совершить крупную покупку на сумму от 30 тыс. рублей до конца текущего года, а 26% намерены сделать это уже на ноябрьских распродажах. 55% отметили, что их планы по крупным покупкам не изменились, а четверть решила купить до Нового года то, что планировала приобрести в следующем.

Распродажи стали заметным фактором покупательских решений. 23% опрошенных в ПФО ждут Черной пятницы, чтобы совершить покупку, а 43% уже следят за ценами и хотят заранее понять, будет ли скидка действительно выгодной. При этом 13% не ориентируются на акции и принимают решение независимо от распродаж.

Чаще всего из крупных покупок жители округа выбирают ноутбуки, смартфоны или планшеты — 41% опрошенных, крупную (27%) и мелкую (23%) бытовую технику и мебель (24%). Также в списке популярных покупок — телевизоры, одежда и обувь премиум-сегмента (по 21%), стройматериалы (18%), билеты на отдых (17%), а также автомобили (5%).

Большинство покупателей из ПФО готовы потратить на крупные покупки до конца года до 50 тыс. рублей — 37%, еще 34% — до 100 тыс. рублей.

Среди тех, кто планирует покупку автомобиля, 11% постараются закрыть сделку до 1 января. 33% выберут модель мощностью до 160 л. с., чтобы не переплачивать. 22% потенциальных автовладельцев, вероятно, отложат покупку на следующий год и продолжат следить за динамикой цен.

Для крупных покупок жители округа в основном планируют использовать сбережения на карте или счете — 46%. Текущий доход назвали 34% опрошенных, рассрочку и сервисы оплаты частями — 28%, а кредитную карту — 17%.

Опрос прошел в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, жителей крупных городов. В некоторых вопросах можно было выбрать несколько вариантов ответа.

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