Отделения ПСБ приняли от населения почти 7 тонн монет в рамках осенней "Монетной недели"

За время всероссийской осенней акции "Монетная неделя" около миллиона россиян принесли в отделения ПСБ 1,5 млн монет различным номиналом на общую сумму свыше пяти млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,8 тонн.

Самыми популярными монетами, которые люди возвращали в банк для обмена, стали монеты номиналом один рубль — их доля составила более 30% от общего количества собранной мелочи. Второе и третье места по популярности делят монеты номиналом десять рублей и два рубля, доли которых составляют 23 и 13% соответственно. Граждане также сдавали копеечные и пятикопеечные монеты — их совокупная доля составила более 4% от общего числа собранной мелочи.

Лидером по количеству и по сумме собранной мелочи стал дополнительный офис "Брянский" Ярославского филиала, в который жители принесли более 288 тыс. монет на общую сумму более 1,1 млн руб. Наибольшее количество копеечных монет приняли в кассе Дальневосточного филиала ПСБ — 4 740 штук, а лидером по сбору пятикопеечных монет стал Приволжский филиал банка, который за время проведения акции обменял 4 124 монеты.

Самая маленькая обменная операция в ПСБ — четыре монеты различным номиналом на общую сумму 22 рубля 10 копеек — прошла в дополнительном офисе "Новгородский" в Великом Новгороде. Самую крупную обменную операцию провели в отделении банка в Смоленске, где за один раз приняли 45 тыс. монет различным номиналом на сумму 45 тыс. рублей. Чаще всего люди обменивали монеты на наличные деньги.

"В отделениях ПСБ граждане обменяли на 15% больше мелочи, чем в период весенней акции. На фоне повсеместного распространения безналичных платежей монеты по-прежнему остаются в обороте — без них сложно представить сдачу в магазине или быстрый размен крупной суммы. При этом часто мелкие наличные деньги незаметно скапливаются в кошельках, и многим из нас приходится решать утилитарную задачу. Акция "Монетная неделя" помогает быстро и легко обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить на счет, а также значительно снижает нагрузку на производство новых монет", — отметил Юрий Латанов, начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ.