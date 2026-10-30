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Дмитрий Пьянов: ВТБ не будет менять цель по прибыли на 2026 год

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ не будет изменять цель по прибыли в 600 млрд рублей на текущий год, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

"Такого результата мы планируем достичь продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи и чистых процентных доходов, сохранением очень высоких темпов — 20 плюс процентов прироста чистого комиссионного дохода. Кроме того, динамика прироста расходов сокращается, их мы будем уменьшать. И мы надеемся на позитивное развитие фондового рынка и валютного рынка, на котором мы сможем заработать. То есть без этих компонентов мы тоже не соберем этот пазл", — отметил топ-менеджер.

Самым прибыльным с начала года стал третий квартал: за июль — сентябрь ВТБ заработал 182,3 млрд рублей. Это позволило банку преодолеть отставание от прошлогоднего результата и выйти на рост прибыли.

"Ни в один из исторических периодов, первые девять месяцев календарного года, мы не показывали прибыли больше, чем в девяти месяцах 2026 года. 407,5 млрд рублей является рекордной за всю историю группы по девятимесячным результатам", — отметил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

В банке отмечают, что состояние кредитов не ухудшается. Уровень просрочки находится на одном уровне — 3,6%. "Никаких изменений в долях этого коэффициента ни в юридических лицах, ни в физических лицах не состоялось", — указал Дмитрий Пьянов.

В следующем году прибыль будет не меньше. В частности, в прогноз банк закладывает среднюю ключевую ставку на уровне 13,5% и на конец года — 13%.

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