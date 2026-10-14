Рост рынка сбережений населения в России составил 2%

За девять месяцев 2026 года объём розничных пассивов в российских банках увеличился на 2% (+1,6 трлн рублей) и превысил 67,4 трлн рублей, подсчитали аналитики ВТБ. Около 94% прироста обеспечили накопительные счета.

Объём накопительных счетов за январь — сентябрь вырос на 17% (+1,5 трлн рублей) и приблизился к 10,8 трлн рублей. Годом ранее прирост по этому показателю составлял 13%.

По данным банка, в прошлом году рынок сбережений за девять месяцев вырос на 7%, а в этом году — только на 2%. Замедление связывают со снижением ключевой ставки Банка России. При этом сохраняется спрос как на классические депозиты, так и на накопительные счета, а доля клиентов, размещающих средства на срок от года и более, к концу сентября превысила 10%, отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Участники рынка при этом разнонаправленно меняют условия по срочным вкладам. Например, ВТБ в сентябре пересмотрел условия по рублёвым вкладам на длинные сроки в сторону повышения.