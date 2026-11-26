Вы заметили, что срок действия банковской карты подходит к концу. Что будет с деньгами на счете и нужно ли успеть получить новую карту? Вместе с директором по развитию дебетовых карт ОТП Банка Надеждой Мурзиной подготовили памятку о том, как проверить, нужна ли замена, оформить перевыпуск и распоряжаться деньгами на счете, пока новая карта еще не готова.

Когда карту не нужно менять

В 2022 году ряд российских банков продлил срок действия ранее выпущенных карт Visa и Mastercard. Некоторые карты стали бессрочными, поэтому ими можно расплачиваться в магазинах и снимать наличные в России даже после даты на "пластике". Чтобы узнать, действует ли продление для вашей карты, проверьте уведомления в приложении или обратитесь в банк через чат, по телефону или в отделении.

Если банк продлил срок действия карты, уточните, какую дату вводить при оплате в интернете. Некоторые банки по-прежнему принимают дату с "пластика". В этом случае, если на карте указано "11/26", те же месяц и год можно ввести и после окончания ноября.

Что будет со счетом и переводами

Когда срок действия карты истекает без продления, счет остается открытым. Деньгами на нем можно пользоваться через приложение, даже если сама карта больше не работает. Например, через СБП можно пополнить свой счет в другом банке или оплатить покупку по QR-коду в магазине, который принимает такие платежи.

За наличными можно обратиться в отделение с кассой. В ОТП Банке так можно получить остаток, если срок действия карты истек и тариф не предусматривает перевыпуск. Другой вариант — оформить новую карту и после активации перевести на нее деньги в приложении или личном кабинете на сайте банка.

Тем, кто переводит вам деньги по номеру карты, после перевыпуска сообщите номер новой. Если зарплата поступает по реквизитам прежнего счета, работодателю ничего сообщать не нужно. Для переводов через СБП отправителю по-прежнему достаточно вашего номера телефона и названия банка.

Как получить новую карту

Посмотрите, предусмотрен ли по вашему тарифу автоматический перевыпуск. Возможно, банк уже готовит замену и вам останется уточнить, где и когда ее можно получить. Если заявку нужно подать самостоятельно, заранее узнайте, сколько стоит перевыпуск и как забрать готовую карту — в отделении или с доставкой, если она доступна.

В ОТП Банке оформить перевыпуск можно в приложении, личном кабинете на сайте или отделении. При подаче заявки онлайн откройте нужную карту, нажмите "Перевыпустить", затем укажите причину и выберите способ получения. Если перевыпуск по вашему тарифу не предусмотрен, можно оформить новую карту.

Если ждать "пластик" неудобно, узнайте, выпускает ли ваш банк виртуальные карты. После выпуска ее реквизиты появятся в приложении, и ими можно будет пользоваться для покупок в интернете. Если виртуальную карту выпустили к отдельному счету, перед первой оплатой пополните его.

Что сделать после замены

После активации новой карты проверьте, изменились ли ее реквизиты. Если да, обновите их в сервисах, где хотите и дальше оплачивать покупки этой картой. Начните с подписок и других регулярных платежей, чтобы успеть до очередного списания.

Когда старая карта перестанет действовать, ее можно разрезать, повредив чип и магнитную полосу. Если по правилам банка карту нужно сдать, отнесите ее в отделение.