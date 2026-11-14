ОТП банк внедрил новое технологическое решение

ОТП Банк совместно с финансовым маркетплейсом АО "Ванта" внедрил новое технологическое решение, которое позволяет подать заявку на кредит онлайн и получить решение всего за три минуты. Заявку на сумму до 3 млн рублей можно оформить на сайте или в мобильном приложении банка.
Как отмечает Роман Кириллов, менеджер продукта "Кредит наличными" ОТП Банка, новый сервис делает получение кредита проще и удобнее: клиенту не нужно посещать отделение или оформлять документы на бумаге. Весь процесс можно пройти со смартфона, в удобное время и в любом месте.
При оформлении часть данных клиента подтянется из его цифрового профиля. Ему останется проверить информацию и дополнить недостающие сведения. При рассмотрении заявки банк также учитывает подтверждённый доход.
После одобрения клиент увидит условия кредита и сможет решить, подходит ли ему предложение. Если он захочет оформить кредит, договор можно подписать дистанционно с помощью кода из СМС. Деньги поступят на счёт, а информацию о зачислении можно будет посмотреть в личном кабинете.
"Время клиента имеет большую ценность, поэтому мы стремимся избавлять его от избыточных действий при взаимодействии с банком. Нам важно, чтобы получение финансовых услуг было простым и понятным. Новое решение помогает сделать оформление кредита именно таким: быстрым, удобным и полностью дистанционным", — комментирует Алексей Киселев, начальник управления по работе со стратегическими партнёрами ОТП Банка.
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