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Подписчики СберПрайм используют в среднем 7 сервисов экосистемы

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый из 22-х миллионов подписчиков СберПрайм использует в среднем 7 сервисов экосистемы, рассказал первый зампред Сбера Кирилл Царёв в ходе Дня инвестора. СберПрайм даёт максимум преимуществ пользователям, помогая в решении повседневных задач. А еще подпиской можно поделиться с близкими, чтобы увеличить выгоду.

Сервисы экосистемы связывают идентификация с помощью Сбер ID, подписка СберПрайм и программа лояльности "СберСпасибо". В приложении СберБанк Онлайн теперь можно покупать товары, продукты, планировать путешествия с сервисом "Отелло", приобретать через Afisha.ru билеты в театр и в кино с привычной оплатой и бонусами. Подписка также позволяет слушать музыку и подкасты в музыкальном сервисе Звук и смотреть кино и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы объединили возможности банка и экосистемы вокруг задач человека. В СберБанк Онлайн можно покупать товары, продукты, планировать путешествия, приобретать билеты в театр и в кино, с привычной оплатой и бонусами. Разделы Авто и Дом собирают финансовые и нефинансовые решения для владельцев автомобиля и недвижимости. Этот подход развивается и в Домклик. Приложение СберБанк Онлайн каждый клиент может настроить под себя".

Интересно, что экосистема привлекает и тех людей, которые пока не пользуются банковскими услугами Сбера. Например, к концу третьего квартала 2026 года Сбер ID воспользовалось 128,5 млн человек. Это существенно больше, чем число активных розничных клиентов банка. Поэтому для Сбера экосистема — это дополнительная возможность познакомить пользователей с банком и его сервисами, а для клиентов — улучшенный пользовательский опыт и возможность бесшовно решать повседневные задачи в рамках одного приложения.

День инвестора — главное событие года для инвестиционного сообщества. Он проводится в день рождения банка, 12 ноября, которое в этом году совпадает со 185-летием Сбера. Банк подвел итоги реализации действующей Стратегии и представит новую трёхлетнюю Стратегию на 2027–2029 годы. В центре внимания — перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации Сбера, а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.

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