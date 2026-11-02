Доля образовательных кредитов на обучение в колледжах выросла до 30%

Россияне стали чаще брать образовательные кредиты на обучение в колледжах: по итогам приёмной кампании 2026 года доля таких программ в выдачах Сбера выросла с 23% до 30%, тогда как на бакалавриат она сократилась с 47% до 34%.

Банк проанализировал итоги сезона: за этот период он предоставил кредиты на образование на общую сумму 7,9 млрд рублей. Среди направлений подготовки наиболее заметный рост показали медицина, информационные технологии и педагогика.

В структуре образовательного кредитования увеличился удельный вес как среднего профессионального образования, так и последующей специализированной подготовки. В частности, доля кредитов на обучение в ординатуре выросла с 4% до 10%. Меняется и возраст заёмщиков: студенты от 23 лет теперь составляют 26% против 18% годом ранее.

Среди отдельных специальностей наиболее заметно увеличилась доля лечебного дела — до 10,2%, что на 5,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Также выросли показатели по разработке и управлению программным обеспечением (до 4,3%), прикладной информатике (до 3,5%), педагогическому образованию (до 3,3%) и сестринскому делу (до 3,9%).

В 2026 году образовательные кредиты с государственной поддержкой по ставке 3% стали доступны для обучения по приоритетным направлениям подготовки из утверждённого перечня, в том числе в области медицины, информационных технологий, инженерии и педагогики. Чтобы сохранить возможность финансирования обучения по другим специальностям, в августе Сбер запустил собственный образовательный кредит на рыночных условиях с льготными платежами в период учёбы. Он дополняет государственную программу и помогает оформить кредит на обучение по направлениям, которые в неё не входят.

Самыми востребованными специальностями по новому продукту стали юриспруденция, менеджмент и экономика. Все кредиты были оформлены через СберБанк Онлайн. Несмотря на то что активный сезон поступления прошёл, образовательный кредит доступен для оформления в течение всего года.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Будущие студенты сегодня очень осознанно подходит к выбору профессии. Ребята не боятся выбирать разные образовательные траектории: поступают в колледжи, осваивают востребованные специальности, продолжают обучение и получают новые квалификации. И нам важно поддерживать их стремление развиваться. Образовательный кредит — это возможность не откладывать учёбу из-за финансовых обстоятельств, а уже сегодня инвестировать в своё будущее. Мы видим, насколько востребована государственная программа льготного кредитования, и дополняем её собственными решениями. Наша цель — чтобы у молодых людей было больше возможностей получить образование, которое они действительно хотят, и построить карьеру в выбранной сфере".