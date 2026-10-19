Сбер запустил бесплатный курс по финансовому антифроду

Сбер на базе СберУниверситета запустил курс "Финансовый антифрод: лаборатория защиты". Обучение бесплатное.

Программа построена на разборе полного цикла мошеннической атаки с трёх позиций: технических антифрод-специалистов, сотрудников фронт-линии и психологии клиента. Материалы включают лонгриды, короткие видео, задания на расчёт метрик и анализ данных, а также разбор реальных кейсов. Слушатели изучат эволюцию мошеннических схем и технологии атак, методы противодействия социальной инженерии, методологию Kill Chain, анализ данных из открытых источников и графовую аналитику, ИТ-архитектуру антифрод-систем (правила, скоринг, ML-модели, поведенческие маркеры), а также правовые механизмы блокировки мошенников и возврата средств со счетов дропов.

Курс предназначен для начинающих и практикующих специалистов по антифроду, сотрудников фронт-линии и служб безопасности банков, аналитиков, ИТ-специалистов, а также студентов финансовых и технических направлений. Материалы будут полезны и тем, кто хочет понимать механизмы мошеннических схем для личной финансовой безопасности. Курс рассчитан на 30 часов, проходит онлайн. По завершении курса выдаётся электронный сертификат.

Запуск курса отвечает росту спроса на специалистов по кибербезопасности, включая антифрод-направление. По данным сервиса "Работа.ру", с 2021 года спрос на специалистов по кибербезопасности в России вырос более чем на 30% — по среднему ежемесячному числу активных вакансий. При этом 74% российских компаний сообщают о нехватке специалистов по информационной безопасности. За девять месяцев 2026 года в России было открыто более 8 000 вакансий в этой сфере — на 10% больше, чем за тот же период 2025 года.

Курс разработан командой Сбера. Ранее антифрод-система банка получила признание Национальной системы платёжных карт (НСПК). Сбер стал первым банком, который открыто публикует свою антифрод-экспертизу.

Ссылка на курс: https://sberuniversity.ru/learning/course/finansovyy-antifrod-laboratoriya-zashchity/