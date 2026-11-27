Группа ВТБ опубликовала неаудированные консолидированные результаты по МСФО за октябрь и десять месяцев 2026 года. Чистая прибыль группы за этот период достигла 451,1 млрд рублей — на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, при рентабельности капитала 18,9%.

В октябре чистая прибыль группы составила 43,6 млрд рублей, увеличившись на 65,2% год к году. Чистые операционные доходы до резервов за десять месяцев выросли на 41,1%, до 1 266,2 млрд рублей, на фоне роста чистых процентных доходов — на 119,1%, до 692,8 млрд рублей, и чистых комиссионных доходов — на 25,0%, до 312,5 млрд рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов отметил: "Мы продолжаем "кредитный маневр", увеличивая кредитование высококлассных корпоративных заемщиков при сокращении розничного портфеля, оптимизируя таким образом использование капитала. Качество кредитного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов составляет 3,5%, а их покрытие резервами выросло до 154,1%". По его словам, результаты октября и десяти месяцев позволяют подтвердить прогноз по чистой прибыли группы за 2026 год в размере не менее 600 млрд рублей.

На фоне общего роста кредитования банки меняют структуру портфелей в пользу корпоративного сегмента. По состоянию на 31 октября 2026 года активы группы составили 39,6 трлн рублей, увеличившись на 7,3% с начала года. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за десять месяцев на 7,2%, до 26,3 трлн рублей: кредиты юридическим лицам увеличились на 12,6%, до 19,4 трлн рублей, тогда как портфель кредитов физлицам сократился на 5,4%, до 6,9 трлн рублей. В результате доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 4 п. п., до 26%.

Объем средств клиентов — физических лиц снизился за десять месяцев на 1,2%, до 13,8 трлн рублей, средства юридических лиц выросли на 3,4%, до 14,3 трлн рублей. Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) составило 88,0% против 83,2% на конец 2025 года.

Расходы на создание резервов за десять месяцев составили 214,7 млрд рублей, увеличившись на 81,8% год к году, стоимость риска — 1,0%. Расходы на персонал и административные расходы выросли на 12,5%, до 486,1 млрд рублей, при этом соотношение расходов к чистым операционным доходам снизилось до 38,3% против 48,1% годом ранее. Нормативы достаточности капитала банка остаются выше регуляторных минимумов: показатель Н20.0 на 1 ноября составил 10,8% против 9,8% на начало года.

ВТБ: ключевая ставка в декабре может сохраниться на текущем уровне

Решение Банка России по ключевой ставке на декабрьском заседании будет зависеть от инфляции, прежде всего от цен на топливо. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его ожиданиям, регулятор сохранит ставку на прежнем уровне.

"Думаю, новогоднего подарка не будет, ставка останется неизменной. В прошлый раз я говорил, что для него нужно, чтобы цена топлива вела себя хорошо. Подарок мы получим только за хорошее поведение инфляционного компонента", — сказал Пьянов.

Он также добавил, что возможность для смягчения денежно-кредитной политики по-прежнему остается, но зависит от динамики цен.

Отдельно Пьянов высказался о курсе рубля. По его словам, в конце года национальная валюта традиционно подстраивается к сезонной динамике.

"Исторически рубль немного слабеет в декабре. Сейчас курс около 82, и мы ждем небольшого ослабления. Если нужна цифра, пусть будет 84–85 рублей за доллар", — отметил он.

Говоря о результатах банка, топ-менеджер подчеркнул, что тенденция по росту прибыли год к году сохраняется. Группа ВТБ за десять месяцев заработала по МСФО 451,1 млрд рублей чистой прибыли, что почти на 11% больше, чем год назад.

"Начиная с 9 месяцев мы превышаем прибыль прошлого года, и этот тренд продолжается", — сказал Пьянов.