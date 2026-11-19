ОТП Банк предоставил клиентам Premium и Private возможность получить скидку на трансферы Яндекс Go прямо в мобильном приложении банка. Услуга предоставляется в рамках сервиса Mir Pass от платежной системы "Мир".
Клиент может сразу заказать такси до аэропорта и на вокзал или обратно со скидкой 2 000 ₽ — без необходимости сначала оплачивать поездку картой и ждать возврата денег.
Весь путь от выбора привилегии до активации промокода проходит в приложении ОТП Банка, без перехода в сервис Mir Pass и повторной авторизации — время получения услуги при этом сократилось в три раза. Такой подход на российском рынке банк реализовал первым.
Обновление уже доступно клиентам с мобильным приложением ОТП Банка версии 2.19 и выше. Трансферы можно заказать по всей России во всех населенных пунктах, где работает Яндекс Go.
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