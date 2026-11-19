Хотя на территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности, в периметре воздушного пространства аэропорта "Курумоч" продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует международный аэропорт "Курумоч".

Пассажиры размещены в залах ожидания аэропорта. Для уточнения статуса и времени вылета рейса просят обращаться к информации на сайте аэропорта и в авиакомпании.