В Самарской области продолжается активная реализация проекта "Знание.Просветители", направленного на объединение лекторского сообщества по всей стране. В рамках этой инициативы эксперты из разных областей получают уникальную возможность обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы лекционной деятельности.

"Проект "Знание.Просветители" - это уникальная возможность для профессионального роста наших лекторов. Он позволяет не только обмениваться опытом и обсуждать актуальные вопросы просветительской деятельности, но и глубже понимать те вызовы, с которыми каждый день сталкиваются лекторы. Особенно ценно, что в рамках проекта мы обращаемся к таким фундаментальным темам, как традиционные ценности: именно они формируют мировоззренческий фундамент общества и напрямую влияют на качество принимаемых решений. Уверен, что состоявшийся разговор станет важным шагом в осмыслении этих вопросов и найдет отклик у наших просветителей", - подчеркнул председатель регионального отделения Общества "Знание" в регионе, ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

Участников встречи также поприветствовал Герой России, депутат Самарской губернской думы Максим Девятов. Он подчеркнул, что значение участия - в просветительской деятельности ветеранов СВО. Их опыт, личный пример и доверие аудитории - огромный ресурс для просвещения.

"Я сам являюсь лектором Общества "Знание" и участвую в мероприятиях как местного, так и федерального уровня. Для меня просветительская деятельность - одно из направлений патриотического воспитания. Через знание истории, культуры, основ безопасности и критического мышления формируется уважение к стране, ответственность за ее будущее и умение противостоять манипуляциям. Планируем системно работать в этом направлении, привлекать новых лекторов-ветеранов, помогать им с методикой, площадками и подготовкой выступлений", - отметил Максим Девятов.

Отдельно он отметил, что у Общества "Знание" множество проектов, рассчитанных на разные аудитории. Например, проект "Знание.Безопасность" направлен на формирование культуры безопасного поведения. Лекторы рассказывают, как распознавать мошенничество, противостоять информационному воздействию и деструктивным идеологиям. Это очень практично и востребованно, особенно сегодня, когда информационное поле стало частью борьбы за умы.

Очередная встреча, прошедшая на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, была посвящена государственной идеологии и традиционным ценностям. Опытом с самарскими просветителями поделился эксперт Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Алексей Вайц. Лектор Общества "Знание" представил авторскую методологию, связывающую исторические этапы развития России с формированием национального самосознания, а также подробно разобрал механизмы социального взаимодействия и роль ценностных ориентиров в системе управления государством.

В ходе выступления Алексей Вайц рассказал о пяти этапах истории России - от Святой Руси до современной Федерации - и объяснил, как личные цели человека соотносятся с общими задачами общества. Лектор Общества "Знание" подробно остановился на указе президента о традиционных ценностях, отметив особую историческую роль православия, и представил формулу ответственного действия, которая связывает желания человека с его возможностями и внешней необходимостью. Слушатели узнали, почему "Отечество" важно как источник и хранитель культуры государства и как ценностное стимулирование превращает внутренние установки личности в конкретные поступки на пользу обществу.

На площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева лектор Общества "Знание" также провел встречу со студентами - будущими социологами. Алексей Вайц объяснил, что традиционные ценности - это не застывшие правила, а живая основа развития общества. Слушатели узнали о круге культурного воспроизводства народа, в котором культура передается от поколения к поколению - от детей до старцев, - и о том, каким образом государство работает как многоуровневая система, в основании которой лежат ценности.

Особое внимание лектор уделил тому, что бывает, когда этот круг нарушается: слушатели разобрали перевернутую модель, где социальный статус оказывается важнее духовной связи поколений.

Кроме того, Алексей Вайц выступил перед молодежью на площадке Самарского государственного экономического университета. Он объяснил слушателям, на каких ценностях основываются государственные решения, и соединил в своем рассказе философию, историю и управление. Участники встречи узнали, как традиционные духовно-нравственные ориентиры образуют многоуровневую систему государства и определяют, как люди взаимодействуют друг с другом - от отдельного человека до больших групп.

Особое внимание лектор уделил тому, как смысл превращается в деятельность: от зарождения идеи через профессионализацию к устойчивому состоянию, а также эффекту социальной эжекции, который отсекает пассивных участников. Слушатели познакомились с тремя опорами русского сознания - правдой, красотой и состраданием, - выявленными в исследовании национальной идентичности.

Напомним, Российское общество "Знание" запустило систему привилегий для лекторов в рамках нацпроекта "Молодежь и дети": подав заявку на сайте, просветители получают официальное признание, номинирование на государственные награды, доступ к закрытым образовательным программам Центра "Машук" и курсам ораторского мастерства на платформе "Знание.Академия", а также возможности продвижения личного бренда. Наиболее активные лекторы могут рассчитывать на недельную путевку в санаторно-курортный комплекс Общества "Знание" и сертификат на поездку от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".