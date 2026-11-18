17 ноября отмечается Международный день студентов. Памятная дата была учреждена в 1941 г. на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, в память о чешских студентах-патриотах, погибших в годы Второй мировой войны. Сегодня это праздник молодости, единства и активной жизненной позиции студентов по всему миру.

В Самарской области к этой дате предусмотрена масштабная программа мероприятий. Основные события пройдут с 16 по 25 ноября.

Так, вчера, 17 ноября, участники и волонтеры Международного фестиваля молодежи (МВМ-2026) встретилась с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На встрече делегаты рассказали главе региона о своих инициативах. Среди предложений - тематические форумы, создание крытого кинологического манежа, соревнования по гребле на лодках для школьников и студентов и другие проекты. Через несколько месяцев на встрече с участием профильных министерств молодые люди представят доработанные проекты.

Центральным событием программы мероприятий Международного дня студентов в Самарской области станет церемония награждения победителей и номинантов конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года"-2026. Мероприятие пройдет в Молодежном центре Самарской области (Самара). Также на этой площадке в рамках дальнейшего взаимодействия с иностранными участниками региональной программы МФМ-2026 пройдет встреча молодежи в формате видеоконференцсвязи. Участники обменяются впечатлениями от посещения Самарской области и обсудят возможности сотрудничества и реализации совместных проектов.

Тематические мероприятия пройдут также в муниципальных образованиях региона. Так, в Шенталинском районе запланировано посвящение в студенты, в Отрадном - патриотический марафон "Юный Щит Отечества", в Жигулевске - интерактивная квиз-игра, а в Богатовском районе спортивное мероприятие с награждением студентов "День студента - день здоровья!"

Активное участие в мероприятиях Международного дня студентов примут и образовательные организации высшего и профессионального образования Самарской области. В ноябре студентов объединят фестиваль студенческого творчества "Студенческий дебют"-2026, Кубок ректора по КВН СамГТУ, встречи с участниками специальной военной операции, лекции от Российского общества "Знание", командные квест-игры, спортивные соревнования по волейболу и кураторские часы, посвященные истории студенчества.