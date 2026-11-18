В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского прошел скрининг пациентов по профилактике диабетической ретинопатии. Акция организована совместно с Самарской городской поликлиникой №13.

В акции приняли участие 64 пациента поликлиники №13, у значительной части которых выявили сахарный диабет в 2026 году.

"Сахарный диабет может приводить к серьезным нарушениям зрения, которые долгое время развиваются незаметно. Поэтому каждому пациенту важно регулярно приходить на прием к офтальмологу, даже при отсутствии жалоб. Благодаря тесному взаимодействию с поликлиниками региона выстраиваем систему наблюдения, позволяющую своевременно выявлять осложнения и оказывать необходимую помощь. В 2025 году специалисты офтальмоэндокринологического консультативно-диагностического отделения проконсультировали более 16 тысяч пациентов, провели свыше 2,5 тысячи лазерных вмешательств", - отметила главврач больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова.

Пациентам проверяли остроту зрения, проводили авторефрактометрию, измеряли внутриглазное давление и провели осмотр глазного дна с расширением зрачка. По итогам консультации каждый получил медицинское заключение и необходимые рекомендации.

"Совместная работа со специалистами больницы Ерошевского позволяет не только выявлять возможные осложнения на ранних стадиях, но и обеспечить своевременное оказание специализированной медицинской помощи", - рассказала заведующая отделением №3 поликлиники №13 Юлия Алексеева.

Заведующая офтальмоэндокринологическим консультативно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук Альфия Исхакова прочитала лекцию о влиянии сахарного диабета на здоровье глаз.

"Главная ценность скрининга заключается в возможности обнаружить изменения сетчатки еще до появления выраженных нарушений зрения. На ранних стадиях мы можем определить необходимую тактику наблюдения и лечения, а при наличии показаний применить эффективные методы, в том числе лазерную коагуляцию сетчатки", - пояснила специалист.

В Самарской области продолжается работа в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" (реализуется по решению президента РФ Владимира Путина).