В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского прошел скрининг пациентов по профилактике диабетической ретинопатии. Акция организована совместно с Самарской городской поликлиникой №13.
В акции приняли участие 64 пациента поликлиники №13, у значительной части которых выявили сахарный диабет в 2026 году.
"Сахарный диабет может приводить к серьезным нарушениям зрения, которые долгое время развиваются незаметно. Поэтому каждому пациенту важно регулярно приходить на прием к офтальмологу, даже при отсутствии жалоб. Благодаря тесному взаимодействию с поликлиниками региона выстраиваем систему наблюдения, позволяющую своевременно выявлять осложнения и оказывать необходимую помощь. В 2025 году специалисты офтальмоэндокринологического консультативно-диагностического отделения проконсультировали более 16 тысяч пациентов, провели свыше 2,5 тысячи лазерных вмешательств", - отметила главврач больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова.
Пациентам проверяли остроту зрения, проводили авторефрактометрию, измеряли внутриглазное давление и провели осмотр глазного дна с расширением зрачка. По итогам консультации каждый получил медицинское заключение и необходимые рекомендации.
"Совместная работа со специалистами больницы Ерошевского позволяет не только выявлять возможные осложнения на ранних стадиях, но и обеспечить своевременное оказание специализированной медицинской помощи", - рассказала заведующая отделением №3 поликлиники №13 Юлия Алексеева.
Заведующая офтальмоэндокринологическим консультативно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук Альфия Исхакова прочитала лекцию о влиянии сахарного диабета на здоровье глаз.
"Главная ценность скрининга заключается в возможности обнаружить изменения сетчатки еще до появления выраженных нарушений зрения. На ранних стадиях мы можем определить необходимую тактику наблюдения и лечения, а при наличии показаний применить эффективные методы, в том числе лазерную коагуляцию сетчатки", - пояснила специалист.
В Самарской области продолжается работа в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" (реализуется по решению президента РФ Владимира Путина).
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас