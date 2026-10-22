Для юных пациентов Тольяттинской стоматологической поликлиники № 3 созданы современные условия

В детском отделении Тольяттинской стоматологической поликлиники № 3, расположенном по адресу: ул. Ленина, 91, проведен капитальный ремонт. Подразделение обновлено благодаря средствам, выделенным из областного бюджета.
Полностью обновлен фасад здания, оборудован пандус, выполнен капитальный ремонт входной группы, отмостки, помещений детского отделения, в том числе регистратура стала открытой, заменены окна, двери, системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также открыта отдельная стерилизационная. Приобретена новая мебель, современные стоматологические установки и оборудование для рабочих мест врачей.
"Мы полностью обновили помещение, установили современное оборудование, создали комфортные и безопасные условия для маленьких пациентов. Отделение уже работает, прием ведется. Дети и родители отмечают, что стало удобнее и приятнее приходить к нам. Стоматологическую помощь в подразделении получают пациенты из Центрального района, а также из Ставропольского и Автозаводского районов", — отметил главный врач Гамлет Оганесян.
Для удобства юных пациентов внедрен пилотный проект с индивидуальными шкафчиками для одежды, как в фитнес-клубах. Родители вместе с детьми самостоятельно открывают шкафчик и оставляют вещи, что позволило оптимизировать работу гардероба. В планах — создание детской игровой зоны и трансляция обучающих мультфильмов по гигиене полости рта.
Обновление подразделений медучреждений проводится как за счет средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас