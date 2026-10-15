Психологи ВСК помогают спасать более 80 российских пар каждый месяц

Страховой Дом ВСК подвел итоги работы сервиса "Психологическая поддержка для пар", который стал доступен клиентам компании в рамках корпоративного ДМС. С момента запуска сервиса в 2024 году им воспользовались около 2 тыс. раз — это более 80 пар ежемесячно.

Отношения с близким человеком — одна из значимых сфер повседневной жизни, поэтому напряжение и нерешенные конфликты в паре неизбежно отражаются на эмоциональном состоянии человека и его продуктивности. Постоянные мысли о конфликте могут беспокоить и в течение рабочего дня, снижать концентрацию и способность полноценно включаться в рутинные задачи.

С 2024 года психологи Цифровой клиники ВСК провели около 2 тысяч консультаций для пар. Эксперты ВСК отмечают, что психологическая поддержка, направленная на семейные и романтические отношения, играет ключевую роль в создании гармонии как в личной жизни сотрудников, так и в их профессиональной деятельности.

"Мы рады, что наш новый сервис оказался столь востребованным и положительно влияет на жизнь наших застрахованных. Программа по сути является частью нашей стратегии по превенции заболеваний — мы заботимся об эмоциональном благополучии застрахованных, чтобы в будущем они могли избежать стрессов и ментальных проблем. И, как результат, счастливые люди, не испытывающие эмоционального напряжения, демонстрируют лучшие результаты на работе. Мы со своей стороны продолжаем расширять продуктовую линейку, чтобы отвечать запросам наших клиентов и помогать им в решении важнейших аспектов их жизни", — отметила Александра Дунаева, директор по продукту Блока Медицина Страхового Дома ВСК.

"Психологическая поддержка пары ценна тем, что позволяет работать с самой системой отношений: учиться слышать друг друга, обсуждать сложные темы и находить способы справляться с конфликтами. Возможность обратиться за такой помощью помогает своевременно решать проблемы, пока они не переросли в серьёзный кризис. Поэтому поддержка отношений — это одновременно вклад как в благополучие самих сотрудников, так и в ментальную устойчивость их повседневной жизни", — поясняет Анна Власова, руководитель сервиса психологической поддержки ВСК.