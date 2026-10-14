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Общество

Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью "Безграничные возможности"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью "Безграничные возможности". Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.

По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Конкурс проходит в двух треках:

  • "Люди без границ" — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий.
  • "Норма жизни" — проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.

В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.

Заявки на участие в конкурсе принимаются c 9 октября до 30 ноября. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.

Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри — выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни. 

Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года.

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