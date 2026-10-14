Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью "Безграничные возможности". Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.
По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Конкурс проходит в двух треках:
- "Люди без границ" — личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий.
- "Норма жизни" — проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.
В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.
Заявки на участие в конкурсе принимаются c 9 октября до 30 ноября. Они могут содержать как текстовое описание истории или проекта, так и фото, видео.
Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный. Победителей будут определять 14 членов жюри — выдающиеся представители спорта, культуры и общественной жизни.
Церемония награждения состоится 22 апреля 2027 года.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...