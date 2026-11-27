В пятницу, 27 ноября, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы г. о. Самара Сергей Рязанов, председатель общественного совета партпроекта, Герой России и депутат Самарской Губернской Думы Максим Девятов с рабочим визитом посетили Приволжский район. Главной целью поездки стало знакомство с работой школьных музеев — победителей и участников всероссийских конкурсов, а также встреча со старшеклассниками.

Визит начался в селе Обшаровка. В парке Героев у школы № 1 гостей встретили глава муниципального района Приволжский, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Евгений Богомолов и директор школы Сергей Усачев. Делегация посетила музей "Наша память", который в 2026 г. стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса "Военно-исторические диорамы: история в деталях", а затем был признан лучшим на федеральном уровне в номинации "Лучший сельский школьный музей". Победители получили сертификат на 500 тыс. рублей на оснащение музея.

В стенах музея прошло награждение учеников и преподавателей — авторов исследовательских работ и экспозиций. "Школьники и их наставники проделали огромную работу: изучали архивы, перепроверяли факты, выверяли каждую деталь. Для меня как координатора партпроекта это очень ценно. Патриотизма без знания родной истории не бывает. Такие музеи — это живая память, которая передается от поколения к поколению, и наша задача — поддерживать эту инициативу", — отметил Сергей Рязанов.

Далее делегация продолжила работу в селе Приволжье. Гости посетили исторический комплекс "Усадьба Самариных" и историко-краеведческий музей, где познакомились с экспозицией, посвященной истории родного края. В школе № 1 села Приволжье состоялась встреча со старшеклассниками и знакомство с экспозицией "музея трудовой и боевой славы".

"Такие встречи дарят не только награды, но и повод задуматься: а что мы оставим после себя? Школьные музеи — это не просто выставки, это исследовательская работа, поиск, живой интерес к истории своей семьи, села, страны. Очень важно, что в эту работу вовлечены сами ребята — они не просто слушатели, они исследователи и хранители памяти", — подчеркнул Максим Девятов, поблагодарив педагогов и наставников за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

"Наш Приволжский район — это территория с богатейшей историей, и то, что местные школьные музеи выходят на федеральный уровень, — закономерный результат кропотливого труда и педагогов, и самих ребят. Гордимся ими, они — настоящие молодцы!", — отметил глава района Евгений Богомолов.

"Победа музея "Наша память" села Обшаровка на всероссийском уровне — заслуженное признание их большого труда. Для меня особенно ценно, что ребята сами становятся исследователями и хранителями истории родного края. Сохранение исторической памяти — задача государственной значимости, основа национальной идентичности и единства нашего народа. Именно через историю своей семьи, своего села, своей малой родины рождается глубокое чувство патриотизма. И очень важно поддерживать тех, кто своим ежедневным трудом воспитывает поколение, осознающее ответственность за будущее России", — уверена депутат Самарской Губернской Думы Елена Крылова.