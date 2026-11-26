С начала года лесная охрана Минприроды Самарской области зафиксировала 49 случаев самовольной рубки деревьев. Причиненный лесам вред составил свыше двух миллионов рублей.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года ущерб составил 1,3 млн рублей. При этом объем незаконно заготовленной древесины сократился примерно на треть по сравнению с прошлым годом — до 95 кубометров. Охрана лесов ведется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".

За незаконную рубку нарушителю грозит штраф, если ущерб составляет до 5 тысяч рублей. Если сумма превышает этот порог, наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ — вплоть до лишения свободы. Помимо наказания, виновное лицо обязано полностью возместить причиненный лесному фонду вред. Если ущерб не возмещен в срок, иски направляются в суд.

В 2026 году по шести преступлениям возбуждены пять уголовных дел, еще по одному случаю проводятся процессуальные проверки. Одно из дел — в Ново-Буянском лесничестве: мужчина спилил дерево для заготовки веников для бани, ущерб составил 326 тысяч рублей. Еще одного нарушителя задержали на месте в Ставропольском районе — он спилил два сырорастущих дуба, причиненный ущерб — 154 тысячи рублей. Кроме того, в ходе контроля за деятельностью лесопользователей выявлен факт рубки за границами лесосеки — по данному случаю также возбуждено уголовное дело.

Законные действия с древесиной оцифрованы. При перевозке обязателен электронный сопроводительный документ: информация вносится в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса (ФГИС ЛК) — после выезда с лесосеки нужно внести данные и получить QR-код. Чтобы выявлять случаи перевозки без электронных документов, лесной надзор провел совместный рейд с сотрудниками УГИБДД и ОМВД. В результате проверки транспортных средств составлены два протокола по незаконной транспортировке. Также обновлен реестр недобросовестных заготовителей и лиц, осуществляющих транспортировку дров. Дополнительно сформирован реестр транспортных средств.

"По закону граждане вправе безвозмездно собирать валежник для собственных нужд, однако некоторые продают собранное. Кроме этого, недобросовестные торговцы спиливают сырорастущие деревья или похищают древесину с мест легальной заготовки. Именно поэтому такие лица и их транспорт должны находиться под контролем, в том числе со стороны ГИБДД. С этой целью мы сформировали областной реестр, в который вносим транспортные средства, потенциально задействованные в обороте древесины", — отмечает лесной инспектор, главный консультант управления государственного лесного и пожарного надзора минприроды Александр Чемоданов.

Реестр также помогает автоинспекторам в рамках операций "Лес", "Лесовоз" и "Лесоруб". Благодаря усиленному патрулированию лесной охраны на территории Самарской области отсутствуют нелегальные заготовительные комплексы и пилорамы. Так, с начала 2026 года в лесничествах региона провели уже свыше 11 тысяч выездов для охраны лесов.