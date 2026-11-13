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Экология Общество

В Самарской области с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения. Дроны помогают эконадзору быстрее патрулировать территории и обследовать большие и труднодоступные участки.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Если система фиксирует признаки возможного нарушения, инспектор выезжает на место для детальной проверки, сообщает минприроды Самарской области.

С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП РФ. В Ставропольском районе зафиксированы случаи образования несанкционированных свалок — установлены их границы и характер отходов.

Напомним, с начала года уже рассмотрено 840 дел. Работа ведётся в рамках регионального экологического надзора, который осуществляют министерство и муниципалитеты.

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