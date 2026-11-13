В Самарской области с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения. Дроны помогают эконадзору быстрее патрулировать территории и обследовать большие и труднодоступные участки.
Если система фиксирует признаки возможного нарушения, инспектор выезжает на место для детальной проверки, сообщает минприроды Самарской области.
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП РФ. В Ставропольском районе зафиксированы случаи образования несанкционированных свалок — установлены их границы и характер отходов.
Напомним, с начала года уже рассмотрено 840 дел. Работа ведётся в рамках регионального экологического надзора, который осуществляют министерство и муниципалитеты.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????