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Экология Общество

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водохранилища двух регионов

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водохранилища Самарской и Саратовской областей в рамках программы по сохранению биологического разнообразия в регионах присутствия предприятия.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" порядка 10 тыс. мальков стерляди и более 5 тыс. мальков сазана были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы.

В Волгоградское водохранилище в Саратовской области выпустили мальков и стерляди, и сазана. В акваторию Кутулукского водохранилища на территории Самарской области — только молодь сазана.

Из рыборазводных хозяйств мальки были доставлены спецтранспортом в пластиковых контейнерах. Специалисты Федерального агентства по рыболовству подтвердили удовлетворительное состояние молоди рыбы.

Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства являются важным элементом деятельности АО "Транснефть - Приволга". Восстановление рыбных ресурсов водоемов в регионах ведения производственной деятельности — часть экологической программы компании "Транснефть".

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