АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водохранилища двух регионов

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в водохранилища Самарской и Саратовской областей в рамках программы по сохранению биологического разнообразия в регионах присутствия предприятия.
По заказу АО "Транснефть - Приволга" порядка 10 тыс. мальков стерляди и более 5 тыс. мальков сазана были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы.
В Волгоградское водохранилище в Саратовской области выпустили мальков и стерляди, и сазана. В акваторию Кутулукского водохранилища на территории Самарской области — только молодь сазана.
Из рыборазводных хозяйств мальки были доставлены спецтранспортом в пластиковых контейнерах. Специалисты Федерального агентства по рыболовству подтвердили удовлетворительное состояние молоди рыбы.
Высокие стандарты экологической безопасности и соблюдение требований природоохранного законодательства являются важным элементом деятельности АО "Транснефть - Приволга". Восстановление рыбных ресурсов водоемов в регионах ведения производственной деятельности — часть экологической программы компании "Транснефть".
Последние комментарии
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А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????