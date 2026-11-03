В Самарской области обсудили развитие наставничества для подростков

В Самарской области состоялся круглый стол, посвященный развитию и масштабированию системы индивидуального наставничества для подростков и молодых взрослых с сиротским опытом. Главной целью встречи стало объединение усилий государства, некоммерческого сектора и профессионального сообщества для создания единой и эффективной среды поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.
В дискуссии приняли участие представители профильных министерств и ведомств региона, лидеры некоммерческих организаций, представители юридического сообщества, бизнеса и психологического сообщества.
Сегодня в Самарской области уже успешно реализуются шесть проектов по индивидуальному наставничеству. Заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Александр Постников отметил, что регион является одним из лидеров по развитию партнерства между властью и НКО.
"Наш регион - один из ведущих по такому партнерству. Некоммерческие организации включаются в разные проекты, в том числе по помощи семье и детям, сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Наши партнеры - люди, которые беспокоятся о будущем страны и могут то, что нам не всегда под силу. Сотрудничество с ними - одно из самых важных направлений министерства", - подчеркнул он.
Встреча носила ознакомительно-практический характер. Участники разобрали ключевые проблемные точки и барьеры в развитии программы. В фокусе обсуждения оказались вопросы сопровождения наставнических пар, развитие программ на отдаленных территориях, а также работа с подростками с ограниченными возможностями здоровья и детьми, находящимися под опекой. По каждому из направлений эксперты предложили конкретные решения, включая развитие форматов онлайн-наставничества и создание индивидуальных траекторий для ребят с ОВЗ.
Мероприятие организовано центром поддержки семьи и детства "ДоброМира". Директор центра Елена Рождествина рассказала об итогах работы организации, которая с 2022 года занимается наставничеством. Проект "Наставники: масштабирование в Самарской области" направлен на повышение уровня социализации подростков, воспитывающихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. В рамках проекта 30% воспитанников уже охвачены сопровождением. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
"Мы помогаем детям, оставшимся без попечения родителей, социализироваться и подготовиться к самостоятельной жизни. Для этого и нужны наставники: они учат тому, чему не учат в социальных учреждениях. У ребенка появляется свой взрослый, который поздравляет с днем рождения, помогает с учебой, может выслушать и дать совет", - пояснила Елена Рождествина.
Центр "ДоброМира" за время работы сформировал 79 наставнических пар. Практика показывает высокую эффективность: большинство выпускников социальных учреждений, сопровождавшихся наставниками более трех лет, уже имеют стабильное жилье, легальную занятость и не имеют зависимостей.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...