В пяти районах области временно отключат свет 5 и 6 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.11.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Отрада
05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Мордово Аделяково
05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Ивановка
05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Нижняя Алексеевка
05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Малое Микушкино
05.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Челно-Вершины (ул. Шоссейная).
05.11.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ
05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка
05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Дмитриевка
05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Васильевка
05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Орловка
05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка
05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Андреевка
05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Малая Романовка
05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Бикулов Починок
06.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка
06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
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