16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В пяти районах области временно отключат свет 5 и 6 ноября Энергетики сообщили, где отключат свет с 3 по 5 ноября В Самаре выбрали лучших специалистов по охране труда группы "Т Плюс" В восьми районах области временно отключат свет с 30 октября по 3 ноября Энергетики временно отключат свет 29 и 30 октября

Энергетика ТЭК

В пяти районах области временно отключат свет 5 и 6 ноября

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.11.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино

05.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины (ул. Шоссейная).

05.11.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок

06.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6