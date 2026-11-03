В пяти районах области временно отключат свет 5 и 6 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.11.2026 года с 10-30 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово Аделяково

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка

05.11.2026 года с 8-00 до 17-00-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино

05.11.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины (ул. Шоссейная).

05.11.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

05.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

05.11.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Малая Романовка

05.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок

06.11.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

06.11.2026 года с 11-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.