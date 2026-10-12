В восьми районах области временно отключат свет 13 и 14 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
13.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Бахилово
13.10.2026 года с 16-00 до 20-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1-й Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Сергеевский, пер. Школьный);
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Тимяшево
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Елшанка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные дома
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Александоровка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Шабановка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Павловка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Константиновка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Большая Федоровка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Стрела
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Подсолнечный
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Мордвинка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнецная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная)
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная)
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Каменный Овраг
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Долиновка
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Залесье
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Супонево
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная)
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Олимпийская)
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2).
13.10.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига
13.10.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горьковский
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).
13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Липовка
13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Спасское
13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красносельское
13.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка (ул. Центральная)
13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Сухие Аврали
14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большое Ермаково
14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Антипкино
14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Романовка
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ганькино Матак
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Каменка
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Павловка
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнецная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная)
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Надеждино (ул. Луговая, ул. Центральная).
14.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Александровка
14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Гранновка
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная)
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Ганькино Матак
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Большое Микушкино
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Лесной
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Каменка
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Каменка (ул. Дорожная).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Дачная).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик"(массив № 2, массив № 3).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кочкари
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой
14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Линевой
14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Буровик"
14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле
14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ "Светлопольские дачи"
14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка
14.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.