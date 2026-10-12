В восьми районах области временно отключат свет 13 и 14 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.10.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово

13.10.2026 года с 16-00 до 20-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, Массив Восточный, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Березовая, ул. Волжская, ул. Приморская, ул. Славянская-Левобережная, ул. Целинная, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Донецкая, ул. Краснодарская, ул. Любимая, ул. Звонкая, ул. Жемчужная, ул. Береговая, ул. Артельная, ул. Желанная, ул. Сказочная, ул. Медовая, ул. Юбилейная, ул. Праздничная, ул. Парковая, ул. Оптимистов, ул. Артельная, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Красивая, ул. Спокойная, ул. Радостная, ул. Уютная, ул. Рыбацкая, ул. Васильковая, ул. Ромашковая, ул. Вишневая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Кооперативная, ул. Лунная, ул. Краснополянская, ул. Театральная, ул. Мирная, ул. Надежды, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья, пер. 2-й Дальний, пер. Троицкий, пер. Веселый, пер. Тихий, пер. Прибрежный, проезд Северный, проезд 1-й Алексеевский, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Сергеевский, пер. Школьный);

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Елшанка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные дома

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Александоровка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Шабановка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Павловка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Константиновка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Большая Федоровка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Подсолнечный

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Мордвинка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнецная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная)

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная)

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Каменный Овраг

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Долиновка

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Залесье

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Супонево

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная)

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская)

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2).

13.10.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига

13.10.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик" (массив № 2, № 3).

13.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасское

13.10.2026 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

13.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка (ул. Центральная)

13.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Сухие Аврали

14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

14.10.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Павловка

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова).

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Семенкино (ул. Родниковая, ул. Садовая, ул. Солнецная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Гаражная, ул. Центральная)

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино (ул. Молодёжная, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. Подлесная).

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Новое Семенкино (ул. Центральная, ул. Зелёная, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Садовая).

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Луговая, ул. Центральная).

14.10.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Александровка

14.10.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Гранновка

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино (ул. Советская, ул. Центральная)

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ганькино Матак

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Лесной

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Каменка

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Каменка (ул. Дорожная).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Олимпийская).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Рига (ул. Ушкова, ул. Емельянова).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Зеленая).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Дачная).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив удача) (ул. Мавлиханова, ул. Береева).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Липовая).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик"(массив № 2, массив № 3).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кочкари

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой

14.10.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Линевой

14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Буровик"

14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле

14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские дачи"

14.10.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка

14.10.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.