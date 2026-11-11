Энергетики отключат свет на время проведения ремонтных работ на линии электропередачи 12 и 13 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Садовая).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Загорновская, ул. Колодинская, ул. Новикова, ул. Никонова).

12.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

12.11.2026 года с 9-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

12.11.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Вотлашова, ул. Шулайкина, ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Заречная).

12.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

12.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка (ул. Кирова, ул. Ленинская, ул. Гагарина, ул. Песчаная, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Набережная, ул. Посадская, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Щеглова, ул. Солнечная, ул. Дачная, ул. Кооперативная, ул. Московская, ул. Базарная, ул. Родниковая, ул. Почтовая, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Сызранская).

12.11.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Смолькино (ул. Советская, ул. Набережная, ул. Клин, ул. Чапаева, ул. Ленинградская).

12.11.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Калинина, ул. Кооперативная, ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, ул. Садовая, СНТ "Бытовик", СНТ "Вишенка", СНТ "Рубин", ул. Советская, ул. Суворова, ул. Школьная).

12.11.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Молодогвардейская, ул. Пугачева, СНТ" Крона", ул. Степана Разина, ул. Фрунзе, ул. Чапаева).

12.11.2026 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Октябрьская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов).

12.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Корчагина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. П. Морозова, ул. Долгова, ул. С. Тюленина.

12.11.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

ул. Пархоменко, ул. Расковой, ул. Осипенко, ул. Молодогвардейская, ул. Нагорная, ул. Ульянова, пер. Пархоменко, ул. Севастопольская.

12.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Калиновская)

12.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток (ул. Кооперативная)

12.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Костино (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Мира)

12.11.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софьенский

12.11.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский

13.11.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алешкино

13.11.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Калиновка

13.11.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Султангулово

13.11.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Стюхино

13.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алешкино

13.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Калиновка

13.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Султангулово

13.11.2026 года с 16-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Стюхино

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ерандаево

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Андреевка

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ермаково

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Грачевка

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Романовка

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с Малая Романовка

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Бикулов Починок

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

13.11.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Антипкино

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Светлопольские Дачи" Светлопольский массив № 1 (ул. Берёзовая, ул. Яблоневая, ул. Солнечная, ул. Крайняя).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Озерная, ул. Садовая, ул. Чехова, ул. Водников, ул. Алексеевская).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя, ул. Вязовая, ул. В. Тихонова, ул. Березовая, ул. Придорожная).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой (массив Удача) (ул. Семиных, ул. Ивашова).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Чехова).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Дорожная).

13.11.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Сокская).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Сосновая, ул. Новая).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой массив Удача (ул. Миникаевых).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Загорновская, ул. Колодинская, ул. Новикова, ул. Никонова).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Садовая).

13.11.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

13.11.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Степная, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Зеленая, ул. Специалистов, ул. Зинченко)

13.11.2026 года с 08-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка (ул. Косыри, ул. Озерная)

13.11.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Софьино (ул. Советская, ул. Дорожная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.