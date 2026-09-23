Энергетики сообщили, где временно отключат свет 24 и 25 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Березовый Солонец (ул. Московская, ул. Советская).

24.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).

24.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала

24.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новая Кармала

24.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Юмратка

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

24.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа (ул. Болотная, ул. Эмтесская, ул. Нижняя, ул. Молодежная, ул. Речная, ул. Новая, ул. Прямая, ул. Школьная, ул. Новая)

24.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

24.09.2026 года с 9-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Семеновка

24.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Николаевка

24.09.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Богдановка (ул. Фрунзе, ул. Молодёжная, ул. Школьная, ул. Наречная, ул. Крестьянская, ул. Заречная, ул. Новая, ул. Строителей, ул. Набережная)

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Песчаный Дол

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

п. Берёзовый

24.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, проезд Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, проезд Южный, проезд Восточный, ул. Тенистая).

24.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Подстепкинская, ул. Независимости, ул. Луганская, ул. Гвардейская, ул. Валерия Кассаева).

24.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская)

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ануфриевых, ул. Агафоновых).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Загорновская, ул. Камышенская, ул. Колодинская, ул. Полевая).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Набережная, ул. Бр. Красавиных).

24.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Чапаева)

24.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная (весь поселок))

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Колыбеловка

24.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Медведевский

24.09.2026 года с 10-00 по 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Кашпир (ул. Песочная)

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Новомихайловка (ул. Центральная, ул. Степная, ул. Фасадная)

25.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (ул. Степная)

25.09.2026 года с 10-00 по 13-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Тростянка (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Речная, ул. Степная)

25.09.2026 года с 12-00 по 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Свободы, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер. Ленинский, ул. Садовая)

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Гражданский

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Соляниха

25.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

ул. Щорса, ул. Жуковского, ул. Гончарова, ул. Ульянова, ул. Достоевского, ул. Шевченко, ул. А. Толстого, ул. Маяковского, ул. Молодежная, ул. Макаренко, ул. Белинского, ул. Ломоносова, ул. Лермонтова.

25.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Березовый Солонец (ул. Советская).

25.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикрковый завод, МТФ. Молокозавод).

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Два Ключа (ул. Молодежная, ул. Речная, ул. Новая, ул. Прямая, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Болотная, ул. Эмтесская, ул. Нижняя)

25.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный-Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная).

25.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Чувашское-Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).

25.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Зеленый-Ключ (ул. Заречная, ул. Центральная).

25.09.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

25.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Манежная, ул. Сосновая, ул. Абрикосовая, ул. Майская, ул. Энтузиастов, ул. Яблоневая, ул. Русичей, ул. Родниковая, ул. Заволжская, ул. Центральная, ул. Автозаводская, ул. Тенистая, ул. Грибная, ул. Рябиновая, ул. Самарская, ул. Газовиков, ул. Солнечная, ул. Ставропольская, ул. Радужная, ул. Кленовая, ул. Пушкинская, ул. Степная, ул. Южная, ул. Березовая, ул. Ново-Северная, ул. Виноградная, ул. Тольяттинская, ул. Журавлиная, ул. Жигулевская, ул. Энергетиков, проезд Зеленый, ул. Песочная, ул. Закатная, ул. Луговая, ул. В. Полевая, проезд Южный, проезд Восточный, ул. Тенистая).

25.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Подстепкинская, ул. Независимости, ул. Луганская, ул. Гвардейская, ул. Валерия Кассаева).

25.09.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

25.09.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ануфриевых, ул. Агафоновых).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Яблоневая).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Загорновская, ул. Камышенская, ул. Колодинская).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Колодинская).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Полевая).

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

25.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Территория Ягодное

25.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Старое Афонькино

25.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Подлесная Андреевка

25.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Салейкино

25.09.2026 года с 9-00 до 13-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ясная поляна

25.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Боголюбовка

25.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Сухарь Матак

25.09.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

25.09.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

25.09.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.