Энергетики сообщили, где временно отключат свет 27 и 28 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.08.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Просторная)

27.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

27.08.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки (ул. Полевая, ул. Центральная)

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Рабочая, ул. Карла Маркса, ул. Сызранская, ул. Почтовая, гаражный массив, ул. Ростовская, ул. Курская, ул. Орловская, пер. Новый, ул. Куликова)

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Ближние воробьи)

27.08.2026 года с 9-00 до 19-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск, мкр. Александровское поле (южная часть)

(ул. Бородинская, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, ул. Полтавская, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Сызранская, ул. Тургенева, ул. Суворова, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Южная, СНТ Мичурина).

27.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старый Шунгут

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новый Шунгут

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Якушкино

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Сухарь Матак

27.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

27.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

С/Т Погрузная

27.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орлянка

27.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая роща (13-я Зеленая).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красноярская).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр, п. Островок

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка Искра (ул. Льва Толстова).

27.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

28.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красное Поселение

28.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Казачий

28.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Елховое Озеро

28.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Солонцовка

28.08.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Нижняя Кондурча

28.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

28.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

28.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орлянка

28.08.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Береговая).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая роща (ул. 13-я Зеленая).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красноярская).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр, п. Островок

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

28.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка Искра (ул. Льва Толстова).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тремасово

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Большая Левшинка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Труд

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Красный городок

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый городок

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Соколинка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Раевка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Грачевка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Песчановка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Дубовая Роща

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка

28.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Новоурайкино

28.08.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь (ул. Дачная, ул. Шоссейная)

28.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы

28.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Кооперативная)

28.08.26г. с 10-00 до 11-00 и с 14-00 до 15-00 на 30 минут (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Полевая, ул. Заречная)

28.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Ремнева, ул. Советская, ул. Менжинского, ул. Дачная, ул. Садовая)

28.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка (ул. Ближние воробьи)

28.08.2026 года с 9-00 до 19-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Чапаевский (ул. Строительная, ул. Медицинская, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Специалистов)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.