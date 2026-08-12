В девяти районах области временно отключат свет 13 и 14 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Заречная).

13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева).

13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Кошкинский район:

с. Кошки (ул. Речная).

13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Чистовка

13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Ермоловка

13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка

13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Лесная).

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Крутогорки

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя)

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).

13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Чапаева, ул. Первомайская)

13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Пестравский район:

с. Тепловка

13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Пестравский район:

с. Ломовка

13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Садгород (ул. Садовая, Кооперативная, Полевая, Первомайская, Школьная, Ленина)

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Нижнегорье

13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Репьевка

14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Пестравский район:

с. Ломовка

14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. ХХVI Партсъезда)

14.08.2026 с 09-00 до 15-00 (время местное):

Безенчукский район:

п. Звезда (ул. Мелиораторов, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, пер. Спортивный, ул. Пионерская, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Северная)

14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Чистовка

14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Ермоловка

14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача)

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Лесная).

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

п. Крутогорки

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя)

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

с. Екатериновка

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).

14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):

Челно-Вершинский район:

с. Челно-Вершины

14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):

Кинель-Черкасский район:

с. Чернигово

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.