В девяти районах области временно отключат свет 13 и 14 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Заречная).
13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Куйбышева).
13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Кошкинский район:
с. Кошки (ул. Речная).
13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Чистовка
13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Ермоловка
13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Кротовка
13.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Челно-Вершины
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Лесная).
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Крутогорки
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя)
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).
13.08.2026 с 10-00 до 16-00 (время местное):
Хворостянский район:
с. Хворостянка (ул. Чапаева, ул. Первомайская)
13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Пестравский район:
с. Тепловка
13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Пестравский район:
с. Ломовка
13.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Садгород (ул. Садовая, Кооперативная, Полевая, Первомайская, Школьная, Ленина)
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Нижнегорье
13.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Репьевка
14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Пестравский район:
с. Ломовка
14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
14.08.2026 с 09-00 до 16-00 (время местное):
Красноармейский район:
п. Ленинский (ул. ХХVI Партсъезда)
14.08.2026 с 09-00 до 15-00 (время местное):
Безенчукский район:
п. Звезда (ул. Мелиораторов, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, пер. Спортивный, ул. Пионерская, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Северная)
14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Чистовка
14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Ермоловка
14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Кротовка
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача)
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Лесная).
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
п. Крутогорки
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя)
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых)
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
с. Екатериновка
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).
14.08.2026 с 08-00 до 16-00 (время местное):
Челно-Вершинский район:
с. Челно-Вершины
14.08.2026 с 9-00 до 17-00 (время местное):
Кинель-Черкасский район:
с. Чернигово
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.