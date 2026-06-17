Энергетики сообщили о плановых отключениях на июль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр

01.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Старое Суркино

01.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Васильевка (ул. Полевая)

01.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Аделаидовка (ул. Первомайская)

01.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино (ул. Полевая)

01.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Полевая, ул. Первомайская)

01.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

01.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Островка (ул. Береговая, ул. Заводская)

01.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

01.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Куропаткино

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Степной ул. Степная

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Молодежная)

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Советская, ул. Самарская)

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Торшиловский (ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Молодежная, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Заречная, ул. Школьная)

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий ул. Специалистов

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Ломовка ул. Молодежная

01.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. В.Суркова

02.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ветлянка

02.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково

02.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка

02.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Полевая, ул. Первомайская)

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Советская)

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Журавлевский

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Малая Глушица (ул. Зелёная, ул. Советская)

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Алексеевский (ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Береговая)

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Космическая)

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Ломовка ул. Молодежная

02.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская

02.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Владимировка ул. В.Суркова

03.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Полевая, ул. Первомайская)

03.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск ул. Рабочая

03.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

03.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Куропаткино

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Малая Глушица ул. Зелёная, ул. Советская

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизкий ул. Заречная

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Ломовка ул. Молодежная

03.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. В.Суркова

06.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Ишуткино

06.07.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Советская, ул. Советская)

06.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Западный ул. Западная

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны ул. Советская

06.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

06.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский ул. Разведочная, ул. Новосадовая, ул. Новая

06.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Степной ул. Степная

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Полевая)

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Физкультурная, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая);

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кошкин ул. Мирная;

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Куйбышева;

06.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. Молодёжная;

06.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Новоалександровка ул. Центральная;

07.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Микушкино

07.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Советская, ул. Советская)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Магистральная)

07.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск ул. Железнодорожная

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Западный (ул. Западная)

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Степной ул. Степная

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Алексеевский ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Береговая

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Космическая)

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Физкультурная, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая)

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кошкин ул. Мирная

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Набережная, ул. Центральная)

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Куйбышева

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. Молодёжная

07.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

07.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский ул. Разведочная, ул. Новосадовая, ул. Новая

08.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

08.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

08.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Советская, ул. Советская)

08.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск ул. С. Лазо, ул. Суворова

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Западный (ул. Западная)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка ул. Елшанка

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Алексеевский (ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Береговая)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Космическая)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков (ул. Физкультурная, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кошкин (ул. Мирная)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Куйбышева

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. Молодёжная

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский ул. Разведочная, ул. Новосадовая, ул. Новая

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка ул. Советская, ул. Менжинского

09.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино (ул. Рабочая)

09.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Плеханова, ул. Школьная, ул. Саратовская, ул. Герцена, ул. Дачная)

09.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Западный (ул. Западная)

09.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка ул. Елшанка

09.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пекилянка

09.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Исток

09.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Куйбышева

09.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Владимировка ул. Молодёжная

09.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

09.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка

09.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье

09.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье ул. Степная, ул. Ново-Садовая

09.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Нижнепечерское ул. Липовая, ул. Набережная

10.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

10.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Западный (ул. Западная)

10.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская

10.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье ул. Пригородная

10.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий ул. Шоссейная

10.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Куйбышева

10.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Высотино ул. Лесная, ул. Носырева, ул. Садовая

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Аделяково

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

13.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Полевая)

13.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала (ул. Луговая, ул. Центральная)

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Большое Микушкино

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Ганькин Матак

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Новое Ганькино

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Ивановка

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Нижняя Алексеевка

13.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Боголюбовка

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Сухарь Матак

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Малое Ишуткино

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Малое Микушкино

13.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский ул. Горская

13.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Советская, ул. Чапаева

13.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский ул. Новая, ул. Вишневая

13.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий ул. Шоссейная

13.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Ленина

13.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г.Чапаевск:

г.Чапаевск ул. Таганрогская

13.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Новооренбургский

14.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

14.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

14.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский

14.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева, ул. Советская

14.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский ул. Новая, ул. Вишневая

14.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Александровка

14.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка ул. Яблоневая

14.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Марьевка ул. Ленина

14.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

СДТ Огонек-1

15.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Первомайская)

15.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива (ул. Полевая)

15.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Юмратка (ул. Придорожная, ул. Луговая)

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский ул. Горская

15.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны ул. Кооперативная

15.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева, ул. Советская

15.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Надеждино ул. Советская

15.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Менжинского

15.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Алексеевский ул. Центральная, ул. Заречная, ул. Школьная, ул. Береговая

15.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Полянский ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Космическая

15.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Поляков ул. Физкультурная, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Механическая

15.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кошкин ул. Мирная

15.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий ул. Центральная, ул. Садовая

15.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

п. Маяк ул. Крестьянская

16.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Первомайская)

16.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Речная)

16.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г.Чапаевск:

г.Чапаевск ул. Ленинградская, ул. К. Либкнехта, ул. Московская, ул. Народная

ул. Нахимова, ул. Советская

16.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Хворостянский район:

п. Березовая Роща (ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Специалистов, ул. Школьная)

16.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная)

16.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Южный (ул. Целинная, ул. Комсомольская, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Лесная)

16.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский ул. Горская

16.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

16.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

16.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки

16.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

16.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Старая Рачейка ул. Песчаная, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Ленинская, ул. Посадская, ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул. Щеглова, ул. Дачная, ул. Кооперативная, ул. Московская, ул. Базарная, ул. Родниковая, ул. Почтовая

16.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка ул. Советская

16.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое

16.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Шелехметь

17.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Богатовский район:

п. Горский ул. Горская

17.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

17.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка ул. Советская, ул. Садовая, ул. Менжинского

17.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка ул. 9-го. Мая

18.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

19.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

20.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

20.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Северная)

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Апальково

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Заречье

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Привольный (ул. Школьная)

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка (ул. Малая)

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Средняя Быковка

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Правая Шабаловка (ул. Центральная)

20.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Максимкино

20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

20.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры

20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

20.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Н. Санчилеево ул. Советская, ул. Красноармейская, ул. Комсомольская, ул. Придорожная, ул. Бузыцкова, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Горького

20.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша

20.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка ул. Лукьянова, ул. Ново-Садовая, ул. имени Н.И. Крашенинникова

20.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский пер. Пушкина

20.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Романовка ул. Мещерякова, ул. Самарская, ул. Советская, ул. Школьная

21.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Александровка

21.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Гранновка

21.07.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Мордово-Ишуткино

21.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Семь Ключей

21.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны пер. Новый

21.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

21.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

21.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

21.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Августовка ул. 60 лет Октября

21.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский ул. Куйбышева

21.07.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Абашево (ул. Братьев Грязновых, ул. Дачная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Озерная, ул. Орловская, ул. Пролетарская, ул. Степная, ул. Школьная)

21.07.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

м. Власова грива

22.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

22.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

22.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Б-Глушица ул. Кустарная

22.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Молодежная

22.07.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук ул. Луговцева, ул. Кирова, ул. Центральная

23.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

23.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

23.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

23.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Молодежная

23.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец ул. Чапаева

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

24.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка ул. Полевая, ул. Менжинского

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное пер. Звонкий, ул. Славянская

24.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка

24.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Молодежная

27.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Островка (ул. Средняя)

27.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

Погрузная Железнодорожная станция (ул. Большая)

27.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны ул. Южная

27.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

27.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка ул. Почтовая

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки ул. Советская, ул. Заречная, ул. Победы, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Цветочная, ул. Молодежная, ул. Жукова, ул. Дорожная, проезд Пионерский, проезд 1-й Садовый, проезд 2-й Садовый, проезд Советский, проезд 2-й Советский

27.07.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск ул. Победы, ул. Текстильщиков

28.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Нижняя Быковка

28.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Чапаев

28.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

28.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Киевка

28.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Вишневка

28.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Дачная)

28.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

28.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Молодежная

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны ул. Совхозная

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Коммунарский

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Яблоневый

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Яровой

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Калиновка

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Линевый

29.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Ивановка

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Васильевка

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Новое Урметьево

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Северный

30.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Новое Урметьево

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Ивановка

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Васильевка

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Новое Урметьево

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тимяшево

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Северный

31.07.2026 года с 9-00 до 11-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Новое Урметьево

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.