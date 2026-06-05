Энергетики сообщили о ремонтных работах и отключениях света с 6 по 11 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ (ул. Садовая, ул. Центральная).

06.06.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Лучистая, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Северная)

06.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Гавриловский (ул. Прибрежная)

06.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Среднее Аверкино (Зерноток КФХ Радуга)

07.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская)

07.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

07.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

07.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

п. Гавриловский (ул. Прибрежная)

08.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Старое Афонькино

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная).

08.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Кармала

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. Специалистов).

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Гагарина).

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Киндяково (ул. Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная).

08.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив 1, проезд 1).

08.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Пионерская).

08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлый Ключ (ул. Садовая, ул. Центральная).

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Школьная, ул. Горбунова, ул. Рабочая, ул. Специалистов).

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Большой Толкай (ул. Мира, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ГБУ СО "Похвистневская ЦБГР", ГБУ СО "Б.Толкайский Пансионат", ул. Восточная)

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка (ул. Советская)

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

09.06.2026 года с 7-00 до Самарские РС (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, Нагорная).

09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка (ул. Лесная).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Хмелёвка (ул. Садовая, Школьная).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Чаговка (ул. Лесная).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Коммунарский

10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Яблоневый

11.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Калиновка

08.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Покровка

08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Братский ул. Шоссейная

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.