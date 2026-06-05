Энергетики сообщили о ремонтных работах и отключениях света с 6 по 11 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
06.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ (ул. Садовая, ул. Центральная).
06.06.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Лучистая, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Северная)
06.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Гавриловский (ул. Прибрежная)
06.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Среднее Аверкино (Зерноток КФХ Радуга)
07.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская)
07.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
07.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская).
07.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Алексеевский район:
п. Гавриловский (ул. Прибрежная)
08.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Старое Афонькино
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная)
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая)
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая)
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Чаговка (ул. Лесная).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
08.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).
08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная).
08.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старая Кармала
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Буровик
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. Специалистов).
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Гагарина).
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Киндяково (ул. Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная).
08.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи (ул. Массив 1, проезд 1).
08.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Пионерская).
08.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлый Ключ (ул. Садовая, ул. Центральная).
08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Школьная, ул. Горбунова, ул. Рабочая, ул. Специалистов).
08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Большой Толкай (ул. Мира, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Победы, ул. Пионерская, ГБУ СО "Похвистневская ЦБГР", ГБУ СО "Б.Толкайский Пансионат", ул. Восточная)
08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Мочалеевка (ул. Советская)
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Чаговка (ул. Лесная).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
09.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
09.06.2026 года с 7-00 до Самарские РС (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, Нагорная).
09.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Успенка (ул. Лесная).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Хмелёвка (ул. Садовая, Школьная).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старая Чаговка (ул. Лесная).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдовка (ул. Неклюдовка, ул. Центральная, ул. Школьная).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий Порядок, ул. Советская).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
10.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).
10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Коммунарский
10.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Яблоневый
11.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Калиновка
08.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Покровка
08.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Братский ул. Шоссейная
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.