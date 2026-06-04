МегаФон и РусГидро договорились о цифровизации энергоучёта и киберзащите до 2030 года

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча глав РусГидро и МегаФона. Стороны обсудили ключевые направления стратегического партнёрства: цифровую платформу энергоданных, облачные сервисы, развитие сетевой инфраструктуры, кибербезопасность и импортозамещение.

На встрече рассмотрели ход совместного проекта по созданию единой цифровой системы сбора данных о потреблении электроэнергии. Умные счётчики автоматически передают показания на платформу РусГидро, размещенную в облаке МегаФона — сегодня к системе подключено 1,2 миллиона приборов учёта. Это исключает ручной сбор данных, снижает потери, выявляет неучтённое потребление и повышает платёжную дисциплину, а для потребителя обеспечивает прозрачные и точные счета.

Отдельное внимание руководители уделили развитию фиксированных каналов связи — защищённого доступа в интернет. Эти сети обеспечивают бесперебойное управление энергообъектами, расположенными на всей территории присутствия РусГидро. Особенно это важно на Дальнем Востоке, где огромные расстояния делают устойчивую связь критическим фактором надёжности энергоснабжения и основой операционной стабильности: диспетчерские центры должны мгновенно получать данные о работе станций и отдавать команды.

Стабильное энергоснабжение требует синхронной работы генерации и потребления, поэтому любые задержки в передаче данных или сбои в управлении недопустимы. Внедрение автоматизированного учёта, устойчивых каналов связи и является обязательным условием бесперебойного функционирования энергообъектов и безопасности потребителей.

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение усиления киберзащиты предоставляемых сервисов. МегаФон подтвердил свою ресурсную готовность обеспечить соответствие всем требованиям законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это позволит гарантировать высокий уровень защищённости данных и непрерывность работы цифровых решений партнёра в условиях современных угроз.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня под девизом "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему". В деловую программу включено более 150 сессий. Одной из центральных тем форума стали цифровая трансформация промышленности и технологический суверенитет. Рабочая встреча глав РусГидро и МегаФона посвящена практической реализации этих задач — от внедрения умного учёта до создания защищённой ИТ-инфраструктуры и импортозамещения.