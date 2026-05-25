Стало известно в каких районах области временно отключат свет с 26 по 28 мая

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Придорожная, ул. Победы, ул. Жукова, ул. Ленина, ул. Сиреневая, ул. Кленовая, ул. Циолковского, ул. Тополиная, ул. Осиновая, ул. Рябиновая, ул. Лиловая, ул. Кедровая, ул. Еловая, ул. Сосновая, ул. Садовая);

26.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Красногорская, ул. Ставропольская, ул. Пролетарская, ул. Больничная, ул. Чапаева, ул. Мира, ул. Луговая, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Северная, ул. В. Рыбленкова, ул. Озерная, проезд Молодежный);

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Кооперативная, ул. Песочная, ул. Пролетарская, ул. Советская);

26.05.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка (ул. Молодежная)

26.05.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Большая Чесноковка

26.05.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Школьная)

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Раздольная, ул. Речная)

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. Липовая, ул. Гаражная)

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная)

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, п. Удача

26.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Раздольная, ул. Речная)

26.05.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

ж/д_ст. Звезда (ул. Пионерская, пер. Спортивный)

26.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Гаркино (ул. Варламова)

26.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Золотая Гора (ул. Долотова)

26.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Любицкий (ул. Главная, ул. Молодежная, ул. Степная)

26.05.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Безенчук (ул. Южная, ул. Солодухина, ул. Тимирязева)

27.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большое Ермаково

27.05.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Антипкино

27.05.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Большая Малышевка (ул. Чапаевская, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Крестьянская, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Школьная)

27.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Рабочая);

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Конезавод

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Раздольная, ул. Речная)

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная)

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Комсомольская, ул. Липовая, ул. Гаражная).

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Карьерная)

27.05.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им Ленина, п. Удача

27.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Раздольная, ул. Речная)

27.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая)

27.05.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Дубовка

27.05.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Федоровка (ул. Фрунзе)

28.05.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Ленинская, ул. Лесная, ул. Рабочая);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.