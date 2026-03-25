В пяти районах области временно отключат свет с 26 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
26.03.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Алтухово (ул. Мира, ул. Дружбы)
26.03.2026 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Рождествено (ул. Крестьянская)
26.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Верхнее Санчелеево (Колхоз "Правда");
26.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Подстепки (ул. Изумрудная. ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная.);
26.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Александровка (ул. Речная)
26.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Северный Ключ (ул. Речная, ул. Полевая, ул. Сосновая, ул. Мира)
26.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).
26.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (ул. Песчаная)
27.03.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Зуевка ул. Советская
27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горелый Хутор
27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (ул. Песчаная)
27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).
27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горелый Хутор, ЖСК "Красный Пахарь", СТ "Хуторок"
30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Горелый Хутор
31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
