В пяти районах области временно отключат свет с 26 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.03.2026 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Алтухово (ул. Мира, ул. Дружбы)

26.03.2026 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Рождествено (ул. Крестьянская)

26.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (Колхоз "Правда");

26.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Изумрудная. ул. Цветная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная.);

26.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка (ул. Речная)

26.03.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ (ул. Речная, ул. Полевая, ул. Сосновая, ул. Мира)

26.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).

26.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Песчаная)

27.03.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Зуевка ул. Советская

27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор

27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Песчаная)

27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).

27.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор, ЖСК "Красный Пахарь", СТ "Хуторок"

30.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горелый Хутор

31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.