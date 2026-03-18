В пяти районах области временно отключат свет 19 и 20 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.03.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская)
19.03.2026 с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка
20.03.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Выселки (ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Полевая, проезд Гагаринский, проезд Октябрьский), Жилой массив Колос, ЖСК Березовка.
20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Новая Покровка
20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Языково
20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Восточная, ул. Тверская, ул. Южная, ул. Садовая);
20.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее (ул. Специалистов)
20.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок (7 Квартал)
20.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
