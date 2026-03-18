В пяти районах области временно отключат свет 19 и 20 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.03.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Крестьянская, ул. Пролетарская)

19.03.2026 с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

20.03.2026 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Озерная, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Мира, ул. Полевая, проезд Гагаринский, проезд Октябрьский), Жилой массив Колос, ЖСК Березовка.

20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Новая Покровка

20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково

20.03.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Восточная, ул. Тверская, ул. Южная, ул. Садовая);

20.03.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее (ул. Специалистов)

20.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Новый Городок (7 Квартал)

20.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Кленовая, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Пионерская, ул. Рабочая, ул. Сосновая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.