Энергетики сообщили о плановых отключениях на март

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Заречная);

02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная);

02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Аэродромная, ул. Береговая);

10.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Центральная, ул. Восточная);

11.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Богдановка (ул. Фрунзе, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Крестьянская, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Набережная);

17.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);

17.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утевка (ул. Орловская);

20.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);

20.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утевка (ул. Орловская);

23.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка (ул. Главная, ул. Полевая, пер. Школьный);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.