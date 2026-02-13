Энергетики сообщили о плановых отключениях на март

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Верхние Росташи (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Заречная);
02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная);
02.03.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка (ул. Аэродромная, ул. Береговая);
10.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Центральная, ул. Восточная);
11.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Богдановка (ул. Фрунзе, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Крестьянская, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Набережная);
17.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);
17.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Утевка (ул. Орловская);
20.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Бариновка (ул. Малая Солянка, ул. Большая Солянка, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Митирева, ул. Чапаевская, ул. Садовая, ул. Уральская, ул. Энергетиков);
20.03.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Утевка (ул. Орловская);
23.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Верхняя Домашка (ул. Главная, ул. Полевая, пер. Школьный);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
