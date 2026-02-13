Местного жителя и мигранта поймали в Самарской области с 1,5 кг мефедрона

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области задержали 36-летнего местного жителя и 20-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в организации поставок наркотиков. Об этом сообщает региональное УФСБ.