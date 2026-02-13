Полицейские нашли в самарском заведении двух посетительниц-дебоширок

Самарские полицейские провели в Кировском районе рейд по поиску нарушителей общественного порядка и наркопотребителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ночью в кафе около парка им. 50-летия Октября они проверили личности 30 посетителей и работников. Один из них был в наркотическом опьянении.
Помимо этого, 50-летняя женщина и ее 29-летняя дочь вели себя вызывающе и грубо нарушали общественный порядок. Их привлекли к административной ответственности.
Аналогично вел себя неоднократно судимый 40-летний посетитель заведения. Будучи пьяным, он проявлял агрессию и грубость по отношению к полицейским. Мужчину обязали выплатить штраф.
