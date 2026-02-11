В Тольятти иностранец, пытавшийся дать взятку инспектору ДПС, попал под уголовное дело

В Самарской области полицейские пресекли попытку иностранца избежать ответственности за правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В начале января текущего года госавтоинспекторы на посту ДПС "Рубеж" в Комсомольском районе Тольятти при проверке документов установили, что у водителя легкового автомобиля (ранее не судимого 38-летнего гражданина одной из соседних республик), имеется неоплаченный административный штраф.
Во время оформления протокола в здании стационарного поста правонарушитель предложил инспектору ДПС взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Полицейский отказался от взятки, предупредил мужчину об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении.
Однако ранее не судимый иностранец продолжал настаивать. В итоге он засунул деньги в папку с документами на столе сотрудника.
Правоохранители задержали нарушителя и передали сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия. Также задержанного оштрафовали на 2250 рублей за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
